Svenska Teatern Milja Sarkolas I Would Prefer Not To gjorde en rekordvår – fyra extrainsatta föreställningar i augusti

Milja Sarkolas I Would Prefer Not To har haft en framgångsrik vår. Nu släpps nya föreställningar. Bild: Svenska Teatern / Cata Portin Bild: Svenska Teatern / Cata Portin Bild: Svenska Teatern / Cata Portin

3734 åskådare såg Milja Sarkolas föreställning I Would Prefer Not To på Amos-scenen under våren, vilket betyder en rekordhög beläggningsgrad på 90 procent.