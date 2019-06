Militärbasen som blev Mamma Mia-ö

Mamma Mia! Here we go again hade premiär i somras och filmen spelades in på ön Vis. Bild: © UIP

Den fiktiva hamnen på ön Kalokairi i Mamma Mia! Here we go again byggdes upp på Barjaci-stranden. Bild: Charlotta Rönn

Först 1989 öppnades den kroatiska militärbasen Vis för besökare. I dag lockar Adriatiska havets mest isolerade ö med andlöst vacker natur, kulinariska upplevelser och sedan i somras också med den nya Mamma Mia-filmens inspelningsplatser.

Fakta Vis Resa hit: Flyg till Split, varifrån bilfärja och katamaran avgår från hamnen. Resan tar cirka 2,5 timmar. Boende: Det är brist på boende, så boka på förhand. Öns större hotell som Issa, Tamaris och Biševo har institutionskaraktär. Det enda högklassiga hotellet är San Giorgio, hotel-sangiorgiovis.com, men det har bara tio rum. Exklusiva villor som Villa Serena, Palaco Jaksa och Villa Vento användes av filmstjärnorna och kan bokas via visvillas.com. Många hyr privata lägenheter eller rum exempelvis via booking.com, airbnb.com och navigator.hr. Garanterad hyttplats har den som ö-kryssar hit exempelvis genom Katarina Line och Elite Travel. Hyra segelbåt (med skeppare) är ett alternativ om man är fler. Resa runt: Ön är 90 kvadratmeter stor (ungefär som Eckerö), 17 km lång och bergig. Busstrafiken mellan Komiža och Vis är gles. Scooter, bil och cykel finns att hyra. Elcykel är att föredra. Utflykter: Allt från militär- och vingårdsturer till bil och andra fordon kan bokas via www.navigator.hr Mera info: www.tz-vis.hr och www.tz-komiza.hr

Vid första anblicken ser ön Vis ut som andra kroatiska öar. Sandstensfärgade hus med röda tegeltak kantar en tropiskt grön vik och bortom den reser sig ett kuperat landskap. Precis som på andra kroatiska öar kretsar det mesta kring hamnen. Den är byns sockerbit. Här surrar det av aktivitet när någon av Jadrolinijas båtar anlägger, men som i ett trollslag infinner sig återigen det lugna lunket så fort båten avgått.

Vis är en av Kroatiens mest isolerade öar, men numera går färjorna flera gånger om dagen från Split. Allt fler turister upptäcker ön. Många lockas hit för att turismen inte förstört öns säregna karaktär och vilda natur. Hotellen är få och turismen är småskalig. Ön har främst varit känd som ett seglarparadis men så har också seglarna sina sängar med sig. Högsäsongen har hittills i stort sett bara varit juli och augusti.

I år kan det bli annorlunda. I juli 2018 hade filmen "Mamma Mia! Here we go again" premiär. Uppföljaren till Mamma Mia-filmen från 2008 spelades inte som föregångaren in i Grekland utan här på ön Vis. Det räcker med att stiga av färjan i byn för att en filmfantast ska känna igen sig. I en filmsekvens försöker Stellan Skarsgård desperat hinna med båten till den fiktiva ön Kalokairi där unga Sophie (Amanda Seyfried) ska återinviga Hotel Bella Donna. Även Sophies andra potentiella fäder Pierce Brosnan och Colin Firth har ett sjå att hinna fram i tid.

De flesta inspelningsplatserna konstruerades i otillgängliga områden, men med lite fantasi kan man se att Pizzerian Dionis uteserveringen i Vis by är grönsaksmarknaden och att den ödsliga stranden Barjaci är Kalokairis hamn, visserligen med tillbyggd träbrygga. Torget i byn Komiža figurerar också i filmen liksom Komižas kända hummerrestaurang Jastožera.

Det är betydligt enklare att gå i filmstjärnornas spår. De med stor reskassa och i stora sällskap kan hyra de flotta villorna där stjärnorna bodde. I Vis gamla del Kut kan man som Pierce Brosnan ta morgonkaffet på Josip, middagen på den populära familjerestaurangen Vatrica och kvällsdrinken på Lambik. Här kan man filosoferande blicka ut över de många segelbåtarna och havet, om man inte har ont om tid som det finska paret Mänttäri. De gör ett kort strandhugg för att vandra mellan öns två största orter Vis och Komiža.

– Det är vacker vandring som tar cirka fyra timmar ena vägen. Vi tog bussen tillbaka. Man behöver ha hyfsad kondition då det bitvis är brant, sammanfattar de efter fullbordat uppdrag.

På ön möts människor från hela världen, och så har det varit genom historien. Vis har ett geografiskt läge som attraherat sjöfarare, smugglare, pirater och makthavare. Under antiken utgjorde ön stadstaten Issa. Senare blev den romersk och venetiansk. De historiska spåren syns än i dag. I Arkeologiska museet står amfororna på rad och mitt i byn grävs de romerska baden ut. Under 1800-talet upplevde invånarna österrikisk-ungerskt, franskt men även brittiskt styre. Britterna fortifierade ön och på en höjd utanför Vis by finns Fort George från början av 1800-talet. Det är i dag känt för sina DJ-aftnar och fantastiska solnedgångar.

Redan under antiken var öns viner kända, och de är det än i dag. Här odlas den sammetsröda druvan Plavac och den gyllengula Vugova.

– Vinerna har inga tillsatser så de smakar olika från år till år. 60 procent säljs på ön. De har stor åtgång så i mitten av säsongen är det mesta slut, säger Willyam Dušak som driver vinbutiken Butiga Vis.

Ön har drygt 30 vinodlare, men vinturismen är inte särskilt utvecklad så vinintresserade som vill besöka en vingård måste boka in sig på förhand. Endast en del gårdar tar emot besökare, bland andra PZ Podšpilje i byn Podšpilje och Roki's i Plisko Polje. Roki's har även en gårdsrestaurang.

Vis är ett mecka för matintresserade. Adriatiska havets fiskrikaste vatten omger ön och de rustika restaurangerna kan bjuda på grillad hummer, tonfisk, sardiner, skaldjur och bläckfisk med grillad aubergine, zucchini och tomater. De fina råvarorna förvandlar måltiden till en stor upplevelse inte bara i fiskebyn Komiža och hamnbyn Vis, utan även på landsbygden. Bröderna Lincír driver en familjerestaurang i Stončica där lunchens trivsamhet under tamarindträden lätt övergår i eftermiddag, med avbrott för ett svalkande dopp i den lilla viken.

Ön har ett 20-tal stränder, allt från sand- till stenstränder. Hamnbyn Vis har till och med två stränder, men öns mest berömda strand är Stiniva. Den utsågs år 2016 till Europas bästa strand. Den gömmer sig mellan klippblock från havet sett. En båttur ger en bra överblick över kustens väderbitna kalkstensklippor. Utanför den lilla ön Biševo finns Vis största attraktion Blå grottan. En 1,5 meter hög öppning under klippblocken utgör entrén till en magisk blå värld.

Det är mycket som är osynligt för blotta ögat på ön Vis. Här finns labyrinter av underjordiska tunnlar, grottor och bunkrar. Över hela ön finns också kamouflerade avskjutningsramper för missiler. Vis var avstängd för besökare fram till 1989 då den utgjorde Jugoslaviens viktigaste strategiska område. Militärbasen kallades "det ointagliga Adriatiska fortet". Det blev tydligt under andra världskriget då tyskarna aldrig lyckades ockupera ön. Den användes av de allierade under kriget och i dag syns resterna av en gammal landningsbana. Ön användes framför allt av partisanerna och deras ledare Tito. Han höll han sig gömd här under 60 dagar och hade en grotta som högkvarter. I dag är den ett populärt besöksmål.

Under åren som militärbas stannade tiden på Vis och huvudnäringarna blev vinodling, jordbruk och fiske. Trakten avfolkades, många valde att emigrera inte minst till USA och i dag bor här bara cirka 3 500 människor.

Nu är den 44-åriga törnrosasömnen definitivt över när ön till och med skrivit in sig i filmhistorien.