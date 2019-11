Mikrobcocktail kan lösa problem med sårig hud

Fakta

Målet friskare hud

Atopisk dermatit kallas också böjveckseksem och är vanlig hos barn. Sjukdomen är kronisk och syns som röda, torra, knottriga, fjällande och kliande utslag. Rivs huden sönder blir den lätt infekterad. Hos de minsta barnen börjar utslagen vanligen på kinderna, men dyker senare upp också i till exempel armvecken eller blöjområdet. Hos vuxna drabbas händer, hals, ansikte och hårbotten.

Psoriasis är en kronisk immunologisk inflammationssjukdom som ger symtom på huden och i leder. Den börjar vanligen i vuxen ålder.

Projektet MAARS (Microbes in Allergy and Autoimmunity Related to the Skin) är ett internationellt EU-finansierat projekt för att förstå kopplingar mellan mikrober och hudproblem. Finska patienters hudprover har ingått i forskningen, som också involverat forskare vid forskningsprogrammet HUMI (Människans mikrobiom) vid Helsingfors universitet medicinska fakultet samt forskare och läkare vid Hud- och allergisjukhuset vid Helsingfors universitetssjukhus.