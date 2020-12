Migranterna strömmar nu till det tomma turistparadiset på flykt från fattigdom och konflikter

Alioune ser sina vänner dö, en fyraårig pojke har separerats från sin pappa och Abdoulayes syskon är glada för att han rest. Samtidigt som EU diskuterar en ny migrationspakt har tusentals människor valt den farliga rutten över Atlanten till Kanarieöarna. Vi har träffat några av dem.

Alioune håller sin mobiltelefon i den ena handen och gömmer sitt ansikte i den andra. På skärmen visas skakiga filmklipp av människor som kämpar för sina liv i vattnet.

– Det var mina vänner. Folk jag känner var med här, säger han.

Det är en månad sedan Alioune gjorde som tusentals unga senegaleser, malier och marockaner gjort de senaste månaderna: Han gav sig ut på Atlanten i en liten träbåt i hopp om att nå Kanarieöarna.

I Europa har vi lärt känna Medelhavet som "dödens hav" efter att tusentals migranter drunknat där de senaste åren. Ändå anser många att Atlantrutten till Kanarieöarna är betydligt farligare. Troligen är det en av anledningarna till att den knappt använts av migranter på närmare femton år.

Men under hösten 2020 har något förändrats. Bara mellan september och november har omkring 15 000 människor gett sig ut från Västafrikas kust för att tillbringa dagar, ibland upp till två veckor, tätt hopklämda i de små båtarna med gassande sol, kalla regn och höga vågor som slår in över passagerarna. Enligt officiella siffror har rutten tagit minst 564 liv under 2020. Men mörkertalet är stort och Internationella organisationen för migration (IOM) utreder ytterligare minst 400 migranters försvinnande.

De som når fram gör det ofta efter att ha räddats av den spanska sjöräddningens fartyg. De flesta tas i land på Gran Canaria, där de under några inledande dygn lever under spartanska förhållanden i de kanariska mottagningscentren – fram tills nyligen en inhägnad kajkant i turiststaden Arguineguin, och sedan början av december ett nyupprättat läger på en militäranläggning.

Efter det får många av dem husrum på något av öns tomma turisthotell. Som här i Puerto Rico där Hotell Club Puerto Palma – ett vitblänkande hotell vars ungefär femtio balkonger har utsikt ner mot stranden Playa de Puerto Rico – varit Aliounes hem sedan några veckor tillbaka. Det är ett av hundratals hotell på Kanarieöarna som har tappat alla sina kunder sedan coronapandemins reserestriktioner infördes och berövade hela ögruppen på sin främsta inkomstkälla – turisterna.

Samtidigt har det innan året ens är slut kommit över 19 000 migranter som på grund av samma restriktioner inte har kunnat föras vidare till fastlandet i normal takt. Klagomål har riktats mot att migranter får "bo på lyxhotell". Samtidigt kan närvaron av migranterna, som inte får tillgång till hotellens pooler, delar rum med varandra och sköter städning själva, ha räddat en del hotell från konkurs.

2006 upplevde ögruppen sin senaste migrationskris när 31 000 migranter anlände. Sedan dess har migranterna varit få – fram till 2020. I början av december hade mer än 19 000 migranter anlänt – en ökning med nästan 700 procent jämfört med 2019 – i en ökande takt. Från september till och med oktober anlände cirka 7 500 migranter medan det kom 8000 bara under november. Migranterna kommer från bland annat Senegal, Mali, Marocko och Guinea medan de över 600 båtarna främst avgått från Västsahara, Mauretanien och Senegal. Den officiella dödssiffran ligger på strax över 564 personer men med ett stort mörkertal. Enligt organisationen "Alarm phone" dog 480 personer som försökte resa från Senegal bara under två veckor i oktober. IOM tror att ökningen bland annat beror på ekonomiska problem i migranternas hemländer som förstärkts av coronapandemins restriktioner samt att smugglings-nätverket åter etablerat verksamhet på rutten. Källor: CEAR, The Guardian, Alarm phone, IOM.

Hemma i Senegal, som är det avreseland som har det största avståndet till Kanarieöarna, finns det fortfarande gott om människor som är desperata nog att göra den omkring 160 mil långa resan. Dagen innan vi träffar Alioune, som lyckades ta sig till Mauritanien där båtresan blev kortare, har en båt med över 200 migranter gett sig av från Senegals kust. Efter bara ett par timmar uppstod en brand ombord och båten kapsejsade. Nu kommer uppgifterna om dödstalen: först 50, sedan 75 och slutligen 140 döda.

I sociala medier lägger bekanta till Alioune upp bilder som ett slags digitala dödsrunor över dem som förlorat sina liv. Flera är personer han känner.

– Jag vet inte ens hur många av dem, varje gång jag tittar i mobilen upptäcker jag någon ny.

Alioune vill inte berätta exakt varför han lämnade sitt hemland. Men han är ett tydligt exempel på hur migranter som söker ett bättre liv inte ger upp trots farorna. Han har tidigare provat vägen genom Libyen – ökänd för att migranter kidnappats och sålts som slavar och för att migrantbåtarna stoppas ute till havs och förs tillbaka. Den gången tog sig Alioune genom öknen till kuststaden Tripoli där han i väntan på en båt levde på gatan. Efter att han rånats på sina besparingar tvingades han återvända.

– Jag visste att det skulle vara svårt, men på den tiden kom vissa fortfarande igenom i Libyen. Numera klarar ingen det. I juli fick jag höra om båtar som gick från Mauretanien till Kanarieöarna, då valde jag att prova det, säger han.

På Puerto Ricos strand, som brukar vara full av solbadande turister från norra Europa, gapar de långa raderna med solstolar tomma. Bland de få besökarna finns grupper med migranter. Flera av dem passar på att träna på stranden, men Abdoulaye från Mali har som vanligt gjort sina 200 armhävningar redan tidigt på morgonen.

– Hemma var jag lastbilschaufför. Jag körde stora laster med fisk genom Mali, Burkina Faso, Mauretanien. När man sitter stilla och kör hela dagarna, ja då måste man hålla sig i form på andra sätt, säger han.

Sedan 2012 skakas hans hemland av konflikter, främst genom jihadistgrupper kopplade till al-Qaida och IS. Något han själv känt av. Först när borgmästaren i grannbyn kidnappades, och sedan när han själv attackerades under en körning.

– Jihadisterna hade dödat flera personer i det området samma dag. Hade jag inte haft pengar som de kunde ta så hade de dödat mig också, säger han.

Men det var inte främst våldet som fick honom att resa. Ett problem uppstod med jobbet och när han samtidigt fick möjligheten att ta sig till Europa så var valet enkelt. Han vet att livet som migrant i Europa är tufft, men kan han jobba och skicka i alla fall lite pengar till familjen skulle det göra stor skillnad. Han saknar sin syster och sin bror, men ledsen är han inte.

– Nej, för min familj är fattig och vi trodde aldrig att vi skulle ha en familjemedlem i Europa. Men nu har vi det, så alla är glada, säger han.

– Hur mår du?

Pojken är blyg och håller hårdare om socialarbetarens hand i stället för att svara på frågan. Han slår ner blicken mot marken och kliar sig lite över munskyddet som täcker stora delar av hans ansikte.

Den här fyraåringen är ett av minst tio barn vars öde under några dagar i oktober får stor uppmärksamhet i Spanien. Efter ett utlåtande från åklagarmyndigheten på Gran Canaria har myndigheterna fått rätt att ta migrantbarn ifrån de vuxna som de anlänt tillsammans med, under tiden som föräldraskapet fastställs genom DNA-test.

– Vi är helt emot detta och har sedan ett år bett åklagaren att ändra sitt utslag. Finns det misstankar kan de ta DNA-test, men barnen bör stanna med de vuxna under tiden, säger Gemma Martinez, viceminister i den regionala kanariska regeringen med ansvar för mänskliga rättigheter.

Efter påtryckningarna ändrar sig åklagaren i slutet av oktober. Då har minst ett tiotal barn varit separerade, ibland under flera månader, från den vuxna person som i de flesta fall trots allt visat sig vara en förälder eller en nära släkting.

I början av december skedde ytterligare förändringar av den hårt kritiserade migrationsmottagningen på Kanarieöarna – mottagningscentret i Arguineguins hamn monterades ner och flyttades till militärbaracker. Regeringen har även, efter folkliga protester, sagt att migranterna inom kort ska flyttas från hotellen till andra boenden samtidigt som myndigheterna, enligt tidningen El Pais, ska börja deportera migranter till Marocko.

Enligt Gemma Martinez har Kanarieöarna, som hon menar är en av Spaniens och hela EU:s fattigaste regioner, lämnats i sticket av både EU och spanska staten.

– I Madrid försöker de sända en signal till migranterna med de här reserestriktionerna. Om ryktet sprider sig att de migranter som tar sig hit fastnar på öarna så hoppas de att folk ska sluta komma hit. Men så fungerar det inte och migranterna borde föras till fastlandet så fort det är möjligt, säger hon.

Nyligen lade EU:s kommissionär för inrikesfrågor och migration Ylva Johansson fram ett förslag till ny gemensam migrationspakt för EU. En av punkterna handlar om att skapa fler nära samarbeten med länder i Nordafrika, så som man redan gjort med Marocko. Det senare kan vara en av anledningarna till att migranterna på sistone fått svårare att ta sig till Medelhavet och därför i stället väljer den farliga Atlantrutten.

– EU har förlorat sin solidaritet. Kanarieöarna är EU:s mest sydliga gräns, och därför kräver våra problem en europeisk lösning, säger Gemma Martinez.

Enligt Gemma Martinez vill så gott som inga av migranterna stanna på Kanarieöarna, och väldigt få söker asyl. I stället tycks de vara beredda på ett liv som papperslösa i Europa.

– Många verkar ha en klar plan om att skaffa arbete i Spanien, Frankrike eller i Storbritannien. En del har släktingar där och tycks veta hur det fungerar, säger hon.

15-årige Baoule sätter sig på golvet, lägger armarna runt knäna och drar ihop kroppen så mycket han kan.

– Så här satt jag i båten i fyra dagar, säger han, och beskriver hur vågorna konstant slog in över honom och hur han blev så nedkyld att det efter ett tag inte hade gått att sträcka ut lederna även om utrymmet hade funnits.

Baoule föddes i Mali, men hela hans uppväxt är präglad av hur fattigdomen fick hans familj att splittras över olika länder. Tidigt flyttade hans mamma till Kamerun för att arbeta och något år senare hamnade han själv hos en släkting i Guinea. När Baoule som 15-åring satte sig i båten för att ta sig till Europa var det nästan tio år sedan han senast såg sin mamma, och fem år sedan han träffade sin storebror.

Som ensamkommande minderårig har han fått plats i en till synes välfungerande del av den kanariska migrationsmottagningen. Socialarbetare tillgodoser allt från mat till fritidsaktiviteter och skolgång.

Baoules mål är att ta tillfället i akt att utbilda sig för att kunna skaffa ett bra jobb. Men framtiden är osäker. För tillfället delar han rum med fem jämnåriga killar. Tillsammans delade de även vad de beskriver som en nära döden-upplevelse under dagarna på båten.

Nu, säger Baoule, kommer de andra att för alltid vara hans "bröder", även om de skulle komma att skiljas åt i framtiden. Men det är inget han känner rädsla inför.

– Det värsta har redan hänt mig och det var när jag separerades från min mamma när jag var sju år. Båtresan var bara det näst värsta, säger han.