Midsommartrafiken livligast på torsdag och söndag

Trafikverket uppskattar att midsommartrafiken är som livligast på torsdag mellan klockan 11 och 20 och på söndag mellan klockan 10 och 22. Myndigheterna påminner om att resan går smidigare om bilföraren är nykter och utvilad och om man har planerat körrutten noggrant.

Det kommer som vanligt att vara mycket trafik på vägarna på torsdag och trafikstockningar kan väntas på många huvudleder under timmarna då de flesta midsommarfirarna åker i väg. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande på tisdagen. Då trafiken är som livligast kan körhastigheterna ställvis sjunka med 20–40 km i timmen.

Bilköer uppstår normalt särskilt på huvudstadsregionens utfarter. På torsdag är trafikintensiteten på till exempel riksväg 4 cirka 50 procent högre än en vanlig sommarfredag.

I vissa områden kan trafiken däremot löpa smidigare än under tidigare midsomrar. Ett exempel är färjtrafiken i Åbolands skärgård där kötiderna väntas bli kortare än vanligt eftersom den populära sträckan mellan Pargas och Nagu kommer att betjänas av två stora färjor.

Trafikverket uppskattar att trafiken kommer att vara ganska livlig också på fredag 22.6, särskilt mellan klockan 10 och 13.

De flesta midsommarfirare åker tillbaka på söndag. Det kan förekomma trafikstockningar särskilt på riksvägarna 4 och 5 mot Helsingfors och på riksväg 9 från Jyväskylä till Tammerfors. Under returtrafiken är de mest trafikerade vägarna ungefär desamma som inför midsommaren, men i motsatt riktning. Enligt Trafikverkets beräkningar är det mindre risk för trafikstockningar i returtrafiken.

Under midsommarhelgen drar ett omfattande lågtryck in över Finland och vädret blir ostadigt. På torsdag kommer det tidvis regnskurar i delar av Lappland och till södra Finland kommer det under dagen nya regnområden från sydväst. Mellan regnområdena är det mestadels uppehåll och ganska soligt, skriver Trafikverket.

Fakta Kolla läget på vägarna Information om läget på landets vägar finns (även på svenska) på Trafikverkets webbsidor på adressen https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/.

På midsommarafton fördjupas lågtrycket över Finland och det regnar tidvis i hela landet. Det kan också förekomma åska och vindbyar. Lågtryckets bana och utveckling är ännu mycket oklar.

På lördag och söndag försvagas troligen lågtrycket i närheten av Finland och det kan ännu komma regnskurar särskilt dagtid.

Temperaturerna dagtid ligger mellan 15 och 20 grader. I de regniga områdena och i norr kan temperaturerna ligga mellan 10 och 15 grader. Nattetid är temperaturen ställvis under 10 grader.