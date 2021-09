Microsoft-bedragare har sysselsatt banknämnd – offret kan få stå för notan

Bedragare använder sofistikerade metoder för att komma över kortuppgifter och inloggningsuppgifter till nätbanker.

Försäkrings- och finansrådgivningens banknämn har i år främst behandlat fall som berör stulna kort- och bankuppgifter. Nämnden har fattat nästan 20 beslut som berör nätfiske och flera av bedrägerierna har gjorts i Microsofts namn.

Besluten har gjorts till fördel för såväl kunder som banker, beroende på fall.

"Det är obestridligt att kunden är offret för brottet, men då det gäller ansvarsfördelningen mellan banken och kunden så är det avgörande hur varsam kunden själv har varit med sina kort och lösenord", säger avdelningschef Tuomas Hildén i ett pressmeddelande.

Om kunden anses ha varit mycket oaktsam så måste kunden stå för den ekonomiska skadan.

"Det känns som att det pågår en ständig kapplöpning mot bedragarna. Brottslingarnas tekniska färdigheter blir snabbt bättre och i takt med det blir bedrägerierna mer trovärdiga. Personer i alla åldrar har fallit offer, också tekniskt kunniga personer. Många har förlorat stora summor", säger Hildén.

Offren har råkat in på sofistikerade bluffsidor via exempelvis e-postmeddelanden, sms eller sökmotorer. Därför ska man enligt Hildén alltid skriva in bankens webbadress direkt i webbläsaren. Det är också vanligt att personer som uppger sig representera Microsoft ringer och påstår att ens dator är utsatt för säkerhetsrisker och på så sätt lyckats komma åt bankkonton.