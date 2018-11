Michelle Obama förlåter inte Trump

Michelle Obama kan inte förlåta Donald Trump för hans anklagelser om att Barack Obama inte var född i USA. Med sin konspirationsteori försatte Trump hela familjen Obama i livsfara, skriver USA:s förra första dam.

Scenen när presidentparet Barack och Michelle Obama välkomnar paret Donald och Melania Trump till Vita huset strax innan installationen av Donald Trump till USA:s nya president ska inledas har etsat sig fast på näthinnan.

Profil Michelle Obama Ålder: 54 år. Familj: Gift med USA:s 44 president, Barack Obama. Två döttrar. Familjen Obama bodde i Vita huset 2009-2017. Karriär: Jurist, utbildad vid Princeton University och Harvard. Rankad som Världens mäktigaste kvinna av Forbes Magazine 2010. Arbetade under åren i Vita huset på att befrämja ett sundare liv och bättre kosthållning för USA:s unga. Har även aktivt arbetat för bättre studiemöjligheter för amerikanska flickor. Aktuell: Med memoarerna Becoming. Boken utkommer internationellt 13 november.

Ingen av de fyra kontrahenterna ser genuint glad ut men mest besvärad verkar Michelle Obama vara. I sin självbiografi Min historia (Becoming) ger hon förklaringen och det är den så kallade birther-kampanjen.

Under sin presidentvalskampanj hävdade Donald Trump upprepade gånger att Barack Obama inte var född i USA och att valet av honom till president därför var olagligt. Otroligt nog lyckades Trump trumma igenom sin konspirationsteori hos dem som ville tro på det. Inte ens det att Barack Obama visade upp sin födelseattest som bevisade att han var född på Hawaii räckte för att övertyga Trumpentusiasterna.

Birther-kampanjen satte fart på främlingsfientligheten och Michelle Obama skriver om den rädsla den födde:

"Tänk om en instabil person hade laddat en pistol och kört till Washington. Tänk om den personen hade letat efter våra döttrar?" skriver Obama.

Donald Trump beskrivs som en översittare och kvinnohatare. Presidentens skryt om sina sexaffärer imponerar inte på Michelle Obama.

Michelle Obamas självbiografi utkommer natten till tisdag finländsk tid och anses redan nu vara en av höstens storsäljare. Den publiceras på 31 språk över hela världen (också på svenska och finska) och den första upplagan är satt till tre miljoner exemplar.

New York Times och Washington Post har fått tillgång till boken och debatten om den är igång i USA.

Barack Obama tillträdde som USA:s president i januari 2009 och Vita Huset blev familjen Obamas hem i åtta år. Dit vill Michelle Obama inte återvända.

I biografin torpederar fru Obama de rykten som florerat om att hon ska ställa upp i presidentvalet hösten 2020.

"Jag har aldrig varit ett fan av politik och min erfarenhet av politik under de senaste två åren har inte gjort något för att förändra det synsättet", skriver hon och berättar om när hon satt på åhörarplats i kongressen och följde med de republikanska negativa reaktionerna på ett tal hennes make höll.

"Jag insåg att de skulle bekämpa allt det Barack gjorde, oberoende av om det var bra för landet eller inte."

"Det verkade som att deras högsta vilja var att Barack skulle misslyckas."

Under familjens åtta år i Vita huset skriver hon att hon lärde sig att familjen Obama betraktades som en provokation.

"Inför rollen som USA:s första dam kände jag mig ödmjuk och tyckte det var spännande men jag inbillade mig inte ögonblick att jag skulle glida in i en glamorös och lätt position."

"Ingen som kan förknippas med orden svart och första tror något sådant."

Under Hillary Clintons presidentvalskampanj var Michelle Obama en av dem som arbetade för Clinton. Det var även hon som myntade det ofta citerade uttrycket "When they go low we go high" (När de sänker sig under ribban går vi ovan den).

Michelle Obama är ättling i rakt nedstigande led till slavar och avslöjar sina blandade känslor inför insikten att Vita huset byggdes av slavar. Själv växte hon upp i ett anspråkslöst hem i Chicago och lärde sig tidigt den amerikanska devisen att allt är möjligt om man jobbar hårt och alltid ser till att vara inte bara punktlig utan helst för tidig.

Fru Obama är utbildad jurist på Ivy League-universiteten Princeton University och Harvard och mötte sin blivande man på ett advokatkontor i Chicago. Det dröjde innan Michelle Robinson kapitulerade för den unge manlige juristen men i oktober 1992 gifte sig paret. De har två döttrar – Malia och Sasha – och i boken avslöjar fru Obama för första gången att döttrarna blivit till via konstgjord befruktning.

Källor: New York Times, Washington Post, NPR.