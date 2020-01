Michael Jackson-utställningen lockade näst mest besökare genom tiderna i Esbo

Utställningen Michael Jackson: On the Wall som avslutades på söndagen nådde sitt mål på 80 000 besökare och är därmed en av konstmuseet Emmas mest populära utställningar. Den har haft 88 748 besökare sedan invigningen den 21 augusti.

Utställningen Michael Jackson: On the Wall har lockat näst mest besökare i Emmas utställningshistoria.

Den slås i besökarantal endast av utställningen Interwoven – Sammanvävda som öppnades i början av juni och pågår till den 1 mars.

Av dessa två har ändå Michael Jackson: On the Wall haft fler besökare per vecka – 3859 stycken – medan Interwoven – Sammanvävda i nuläget snitt haft 3146 besökare.

Utställningen presenterade 48 konstnärers tolkningar av fenomenet Michael Jackson. De nästan hundra verken behandlades teman som kulturell betydelse, den rasifierade kroppen, fans och stjärnstatus.

Emma var vandringsutställningens sista anhalt. Tidigare har den vistats på National Portrait Gallery i London, Grand Palais i Paris och Bundeskunsthalles i Bonn. Totalt lockade utställningen 350 000 besökare.

Läs vad HBL skrev om utställningen när den öppnade här.