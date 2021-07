Miamihuset som kollapsade har nu rivits – sökandet efter saknade fortsätter

Det tog bara några sekunder och resulterade i ett moln av vitt damm. Genom en serie kontrollerade explosioner revs de återstående delarna av det delvis kollapsade huset i Surfside i Miami i Florida. Men sökandet efter överlevande fortsätter.

Ovädret Elsa väntas dra in över området, vilket gör att de drygt 80 lägenheter som inte dragits med i tolvvåningshusets kollaps behövde rivas under kontrollerade former.

– Vi ville försäkra oss om att vi och inte stormen styr över åt vilket håll byggnaden rasar, säger Surfsides borgmästare Charles Burkett till CNN.

Han hoppas rivningen kan eliminera ett potentiellt hot mot räddningsarbetarna och göra det möjligt att leta efter överlevande i en del av rasmassorna som inte gick att nå tidigare.

– Ingen pratar om att stoppa räddningsoperationen. Den kommer att fortsätta tills alla har dragits ut ur spillrorna, säger Charles Burkett.

Golan Vach som har arbetat med räddningsoperationen i Surfside är dock mindre optimistisk över möjligheten att hitta överlevande.

– Just nu tror jag tyvärr att chansen är nära noll, sade han till tv-kanalen WPLG på lördagen.

Det var den 24 juni som större delar av byggnaden, som ligger omkring 100 meter från vattenbrynet, föll samman. 24 personer har bekräftats döda, medan 121 fortfarande saknas.

Rasorsaken är ännu inte fastställd, men det finns teorier som pekar på att kollapsen började i eller under poolområdet. Vittnen har talat om en "krater" i poolen, precis före raset. Och i en inspektionsrapport från 2018, som offentliggjordes i förra veckan, varnades för ett "större fel" i konstruktionen vid och under pooldäcket som ska ha orsakat skador på betongen.

