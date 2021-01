Mexiko vill erbjuda Assange asyl

Mexikos president Andrés Manuel López Obrador erbjuder Wikileaks-grundaren Julian Assange asyl.

Erbjudandet kommer samma dag som en brittisk domare beslutat att Assange är så självmordsbenägen att han inte kan utlämnas till USA.

– Assange är en journalist och förtjänar en chans. Vi kommer att skydda honom, säger López Obrador och uppger att han vill att landets utrikesminister ska be Storbritannien att släppa Assange, så att Mexiko kan ge honom asyl.

Det är inte första gången presidenten tar Assange i försvar. För ett år sedan uppmanade han britterna att släppa Assange och kallade då häktningen för tortyr.

Hans utspel på måndagen togs inte emot med öppna armar av USA.

– López Obrador ser ut att anstränga sig för att skada relationerna mellan USA och Mexiko just när Joe Biden förbereder sig på att flytta in i Vita huset, säger Mark Feierstein, som var högt uppsatt rådgivare under president Barack Obama.

USA väntas överklaga den brittiska domstolens beslut. Landets justitieministeriet uttryckte sent på måndagen "extrem besvikelse" över domen.

USA anklagar Julian Assange för bland annat dataintrång och spioneri, för de stora mängder hemligstämplat material som Wikileaks har offentliggjort.