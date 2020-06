Mexiko nobbar fortsatt produktionsminskning

Mexiko ansluter sig inte till Opec-ländernas beslut att förlänga de produktionsminskningar som syftar till att driva upp de låga oljepriserna.

De oljeproducerande länderna i Opec samt allierade länder, däribland Mexiko och Ryssland, kom i april överens om en minskning med 9,7 miljoner fat per dag i maj och juni. Enligt överenskommelsen åtog sig Mexiko att minska sin produktion med 100 000 fat per dag under den perioden, efter att ha motsatt sig de andra ländernas krav på en minskning med 400 000.

På lördagen beslutade Opec+ att fortsätta med produktionsminskningarna under juli.

– I det här fallet har vi sagt nej, vi håller oss till överenskommelsen som vi slöt i april, säger Mexikos energiminister Rocío Nahle.