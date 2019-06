Meteorologen: Mestadels sol utlovas till helgen - enstaka regnskurar väntas

Vädret blir mestadels soligt och klart med en temperatur kring 20 grader. Söndagen blir varmast.

Under fredagen är det soligt i hela landet. Längs västkusten kan det vara stundvis molnigt.

– Fredagen för med sig en temperatur kring 17 till 21 grader. Vädret hålls soligt och klart hela dagen, säger Iiris Viljamaa, jourhavande meteorolog på Meteorologiska institutet.

I skärgården varnas det däremot för hård vind. Vinden avtar dock under fredagen.

Moln från väst drar in över Österbotten under natten till lördagen och man vänta sig några mindre regnskurar under lördagsmorgonen. Temperaturen under lördagen ligger kring 18 till 22 grader.

– Under lördagen är det främst uppehållsväder i de södra delarna av landet, men under natten till söndag rör sig regnmolnen söderut från Österbotten, säger Viljamaa.

Även i Österbotten kan enstaka regnskurar ändå förekomma under söndagen. Under söndag utlovas också den varmaste temperaturen, 20 till 24 grader.

Är man ledig på måndag kan man fortsätta att njuta av uppehållsväder och ungefär samma temperatur som på söndagen.