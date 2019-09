James Hetfield inskriven på behandling på grund av återfall – Metallica ställer in turné

Metallicas kommande turné i Australien och Nya Zeeland ställs in. Bandets sångare och frontfigur James Hetfield, som under flera år kämpat med alkohol- och drogproblem, har fått ett återfall.

I sociala medier beklagar de övriga bandmedlemmarna beskedet.

"Som de flesta av er nog vet har vår broder James kämpat med beroende i många år. Han har nu, dessvärre, blivit tvungen att återigen skriva in sig på ett behandlingsprogram för att jobba med sitt tillfrisknande", lyder ett uttalande från resten av bandet.

Turnén skulle ha inletts den 17 oktober. Bandets ambition är att kunna genomföra turnén så snart som möjligt.

James Hetfield har tidigare varit öppen med sitt drog- och alkoholmissbruk. I början av 00-talet tvingades frontmannen lämna Metallica för att lägga in sig på behandlingshem. I samma veva anlitade det krisande bandet en psykolog, vilket skildras i dokumentären "Some kind of monster" från 2004.

Sedan dess ska Hetfield ha hållit sig nykter.

– Att förlora min familj, det var grejen som skrämde mig mest, det var det jag slog i botten med, att min familj skulle försvinna på grund av beteendet jag tog med mig hem från turnerandet, sade han i en intervju med poddaren Joe Rogan i december 2016.

Enligt en studie nyligen är Metallica världens mest framgångsrika liveband sett till biljettintäkter. I fjol blev Metallica det första metalbandet som fick ta emot Polarpriset.