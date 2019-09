Metallica skänkte 1,5 miljoner under sin turné

Under sin Europaturné under sommaren har rockbandet Metallica skänkt motsvarande 1,5 miljoner euro till olika välgörande ändamål, skriver NME.

Genom sin stiftelse All Within My Hands har bandet donerat till en välgörenhetsorganisation i varje stad man spelat i under turnén.

När Metallica till exempel spelade på Ullevi fick Göteborgs stadsmission en check på 300 000 kronor, omkring 30 000 euro.

Det är inte första gången som Metallica skänker en slant. I samband med bränderna i Kalifornien förra året donerade medlemmarna motsvarande 90 000 euro till hjälparbetet.

Pengarna från Polarpriset skänkte de till Stockholms stadsmission, World Childhood foundation, samt till förra årets andra mottagare av priset – The Afghanistan National Institute of Music.