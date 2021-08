Metallica gör podd om "The black album"

Metallica fortsätter att fira sitt 30-årsjubileum av det femte albumet Metallica med en podcast i åtta avsnitt, rapporterar Loudwire.

Albumet från 1991 kallas ofta The black album eftersom omslaget är helsvart, och innehåller flera av bandets stora hitlåtar som Nothing else matters, Enter Sandman och Sad but true.

I samband med jubileet släpper Metallica också albumet The Metallica blacklist där bland andra Per Gessle, Ghost, Miley Cyrus med Elton John, och Volbeat tolkar deras låtar.

The Metallica podcast görs i samarbete med Amazon och beskrivs som "mer än en 'making of', det är berättelsen om James, Lars och Kirk – inte bara hur albumet gjordes, utan varför".