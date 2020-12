I Steven Soderberghs senaste film samlar Meryl Streeps författarinna sina vänner Dianne Wiest och Candice Bergen för lite kul på ett kryssningsfartyg. Skådespelarna gör filmen till en trevlig överraskning.

Let them all talk heter den, Steven Soderberghs färska film. Men så är det ju också en föredömligt pratig historia som till stora delar tillkommit genom improvisation (Soderbergh har aldrig drag...