Mercedesbossen försvarar stallordern – "Någon måste vara the bad guy"

Valtteri Bottas chef försvarar beslutet att via en stallorder säkra Lewis Hamiltons seger i söndagens F1-lopp i Sotji.

– Hellre en skurk i Ryssland av olika men rätta anledningar än en idiot i Abu Dhabi, säger Mercedes teamchef Toto Wolff som försvar till den mycket omdiskuterade stallorden i Sotji.

– Om det efter det sista loppet saknas några poäng för Hamilton är du den största idioten i världen för att du ansåg att Bottas seger var viktigare än VM-titeln. Någon måste ibland vara the bad guy och den här gången är det jag. Det var ett tufft beslut och vi tog det säkra före det osäkra, säger Wolff.

Han säger också att Bottas förstår varför man bestämde som man gjorde även om alla visste att det inte kändes bra.

Bottas ledde länge loppet men fick en tillsägelse att flytta på sig och släppa förbi stallkamraten Hamilton. I social media var kritiken mördande mot stallet. Wolff räknade med att det skulle ske. Han övervägde därför länge innan han bestämde sig.

Det är inte första gången beslut om stallorder väcker diskussion och kritik. I Österrike 2002 fick Rubens Barrichello ordern att släppa förbi Michael Schumacher.

– Let Michael pass for the championship, kommenderade dåvarande Ferrarichefen Jean Todt.

Wolff säger att han tänkte på situationen i Österrike.

Ferraris beslut får fortfarande, 16 år senare, sur kritik och många anser att det är tidernas värsta stallorder. Wolff kom ändå fram till att det var bästa vägen att gå i Sotji. Bottas fick nöja sig med andraplatsen och det möttes med bussvisslingar och burop av publiken.