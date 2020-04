Coronakrisen gäller hela världen. Detta innebär att när krisen tar slut kommer de flesta länderna att på olika sätt samtidigt försöka stimulera sina ekonomier.

Finland hör till EU och är medlem av eurozonen. För att begränsa negativa ekonomiska följder av coronakrisen har man inom EU, ECB och Finland vidtagit flera ekonomiska beslut vilka alla påverkar oss som skattebetalare. I sista hand är det ju vi som får stå för fiolerna.

Finland har enligt tidningsuppgifter beräknat att landet måste ta 20 miljarder euro i nya lån och detta efter att krisen varat i endast två månader. EU har beslutat att ta lån för 100 miljarder euro vilket garanteras av EU:s budget, det vill säga av medlemsländernas skattebetalare. Den Europeiska centralbanken har även beslutat om tilläggsuppköp av värdepapper på 750 miljarder euro för att stöda EU:s ekonomier och företag. EU:s fyra friheter naggas i kanten i synnerhet när det gäller fri rörlighet. Konvergenskriterierna tycks vara ett minne blott. Coronakrisen har lett till att politiska ledare i vissa medlemsländer tagit sig närmast diktatorisk makt. EU:s grundläggande byggstenar naggas i kanten. Man kan kanske till och med säga att hela EU:s framtid är hotad. I alla fall kommer EU, dess strukturer och maktbefogenheter att se annorlunda ut efter coronakrisen.

I Finland har man beslutat stöda alla företag som lider av coronakrisen tydligen oberoende av deras kreditvärdighet eller framtida existensmöjligheter efter krisens slut. Man måste komma ihåg att företag uppkommer under vissa makroekonomiska förhållanden. Under en period av ekonomisk tillväxt uppkommer flera företag som tillgodoser icke-grundläggande "lyxbehov" vilka under en svag ekonomisk utveckling över huvud taget inte skulle ha grundats eller ens haft överlevnadsmöjligheter. Man kan fråga sig hur situationen kommer att se ut efter att den nuvarande krisen tagit slut. Hur många av dessa företag vilka betjänar lyxkonsumtion kan verkligen fortsätta sin verksamhet.

Det kommer att ta en lång tid, enligt vissa källor upp till 10–15 år, innan vi återgår till "normala" ekonomiska tider. Ett betydande antal av företag vilka var lönsamma under en period av ekonomisk tillväxt är inte per definition livsdugliga under de kommande åren av låg och kanske negativ ekonomisk tillväxt. Genom att nu frikostigt dela ut ekonomiska medel och lättnader har vi endast flyttat problemet med ökad arbetslöshet framåt. Slutresultatet är att vi i framtiden sannolikt upplever ökad statlig skuldsättning, konkurser och arbetslöshet samt inte minst högre skatter.

Coronakrisen gäller hela världen. Detta innebär att när krisen tar slut kommer de flesta länderna att på olika sätt samtidigt försöka stimulera sina ekonomier. Detta kommer att göras genom olika former av statsstöd och genom att lätta på EU:s regler och bestämmelser. USA kommer säkert att stärka sin America first-politik. Vi kommer kanske att inom EU se en period av protektionism och nationalism i ländernas och medlemsstaternas nationella intresse. Statsstöd, subventioner, selektivt stängande av vissa marknader inom vissa ekonomiska sektorer kommer att bli normer. I detta nya läge ställs staten inför nya stora utmaningar vilka måste finansieras. Största delen måste komma från den egna staten genom ökad låneupptagning till allt högre kommande räntor och högre skatter.

Den ekonomiska solidariteten inom EU kommer också att tära på våra statsfinanser. När vi nu använder betydande resurser för att stöda alla ekonomiska aktörer kommer vi i framtiden, efter coronakrisens slut, att tvingas vara betydligt selektivare och hårdare i våra ekonomiska beslut i och med att vår handlingsfrihet då är mera begränsad.

Svårigheten med dagens ekonomiska beslut är att man inte klart analyserar de långsiktiga effekterna och framtida krav som ställs för att återuppbygga vårt lands ekonomi. Det är lätt att köpa och dela ut pengar, men betydligt svårare att spara och skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Vi får inte i dagens kris agera i panik. Hela vår nationella ekonomiska arsenal skall inte nu tömmas.

Helsingfors