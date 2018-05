Jordan B. Peterson har väckt debatt med politiskt inkorrekta uttalande i Youtube-föreläsningar och intervjuer. I sin bok 12 Rules for Life utvecklar han sitt tänkande. Bild: Adam Jacobs

Den kontroversiella professorn Jordan B. Peterson resonerar insiktsfullt om vad som konstituerar ett meningsfullt liv. Men då han predikar utanför terapirummet är han en djupt problematisk och trångsynt dogmatiker, skriver Fredrik Sonck.

Jordan B. Peterson: 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos

Penguin Random House 2018