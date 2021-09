Melania Trump vägrade lugna mobben i Kapitolium

Hon har arbetat under både den tidigare presidenten Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Nu kommer Stephanie Grishams bok om tiden i Vita huset – och paret Trump har anledning att oroa sig.

Vill du twittra att "alla amerikaner har rätt att protestera fredligt" – men inte hänge sig till laglöshet och våld?

Frågan ställdes via sms till USA:s dåvarande första dam Melania Trump av hennes stabschef Stephanie Grisham, mitt under stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium den 6 januari.

Svaret kom en minut senare: "Nej".

Melania Trump var då mitt uppe i fotograferingen av en matta hon valt ut till Vita huset, enligt Grishams nya bok "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House" (ungefär "Jag tar era frågor nu: Vad jag såg i Vita huset under Trump) som webbtidningen Politico läst ett utdrag ur.

Några timmar senare sade Grisham upp sig.

Nu 45-åriga Stephanie Grisham jobbade även som kommunikationschef och pressekreterare för presidenten, det sistnämnda mellan juli 2019 och april 2020. Hon blev den förste pressekreteraren i Vita husets historia som inte höll en enda pressbriefing.

Men hon snappade upp information om presidenten, som Donald Trump inte vill att hans hustru ska få reda på, säger en källa i förlagsbranschen till Politico.

– Stephanie vet hemligheter om Trump som inte ens den (tidigare) första damen känner till . . . De kommer att vara med i boken, säger källan.

Grisham skriver vidare att hon efter valet upprepade gånger frågade Melania Trump om hon ville sträcka ut handen till sin efterträdare Jill Biden. Enligt traditionen brukar avgående och tillträdande första dam dricka te i Vita huset.

Men Melania Trump bad Grisham att avvakta, med hänvisning till att varken hon eller Donald Trump trodde att presidentvalet gått rätt till. Den tidigare Trumplojalisten Grisham säger sig ha blivit chockad över att hennes dåvarande chef höll med sin man om att omfattande valfusk förekommit.

I boken jämför Grisham Melania Trump med den franska 1700-talsdrottningen Marie Antoinette, som blev en symbol för de privilegierade klasserna och som avrättades under franska revolutionen.

Enligt Politico försöker paret Trump och deras närmaste medarbetare nu frenetiskt få tag i ett förhandsexemplar av boken, som kommer ut den 5 oktober.