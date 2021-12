Mejlans herrgård kan få restauranger och inkvartering som närmaste grannar

Planerna för Mejlans herrgård framskrider. Helsingfors stad förbereder en ändring av detaljplanen för området. Man vill utveckla herrgårdsparken så att den blir ett område för kultur och rekreation.

Målsättningen med den uppdaterade detaljplanen över Mejlans herrgård är att bevara de två värdefulla och skyddade byggnaderna, huvudbyggnaden och danspaviljongen. Samtidigt ska staden förbättra strandpromenaden och öppnar upp alternativet att bygga nytt i stället för det fuktskadade konstmuseet, som får rivas.

Helsingfors stad vill alltså bevara herrgårdsparken som ett offentligt stadsrum och utveckla området till ett ställe dit stadsborna kan komma för att uppleva kultur och rekreation i herrgårdsmiljö.

Staden tar också emot respons av Helsingforsborna på sin webbsida där man kan bekanta sig med planändringen och ge respons fram till den 19 januari 2022.

Under våren bjuder staden in intresserade spekulanter till förhandlingar om hur området kunde utvecklas. Man vill genom en tävling hitta den rätta köparen av Mejlans herrgård. Skissen till ny detaljplan tillåter att man bygger restauranger, festlokaler, utställningslokaler, konstparker eller konstgallerior, kurslokaler eller småskalig inkvartering på området. En förutsättning är att framtida nybyggen byggs i trä och att de stilmässigt passar in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Däremot är bostadshus för permanent boende inte tillåtet.

Helsingfors stad förutsätter också att köparen renoverar de två skyddade byggnaderna så att de kan användas.

HBL skrev om herrgårdens historia i en artikel i november 2021.