Han är ett av de hetaste namnen inför de kommande Oscarsnomineringarna. Men när Brad Pitt möter TT på filmfestivalen i Venedig verkar han ta favoritskapet med en axelryckning.

Den amerikanske skådespelaren tippas bli nominerad till en Oscar för sin insats som stuntmannen Cliff Booth i Tarantino-filmen Once upon a time in Hollywood. Men Pitt gör sitt bästa för att tona ned s...