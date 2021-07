Regeringsbeslut om omtvistad förordning kan komma på eftermiddagen – inresebegränsningarna kan skärpas

Flera medier rapporterar att familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vill skärpa gränsvärdet för fria inresor till Finland. Tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet föreslår hon att gränsvärdet för coronaincidensen i så kallade lågriskländer sänks från nuvarande 25 till 10 fall per 100 000 invånare per 14 dygn.

Flera nyhetsmedier rapporterar att regeringen återigen diskuterar gränsvärdet för inresor till Finland. Till exempel Iltasanomat och MTV skriver att familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och Social- och hälsovårdsministeriet föreslår en skärpning av inresebegränsningarna genom att omdefiniera vilka länder som räknas till så kallade lågriskländer.

Av regeringspartierna motsätter sig främst Centern och Svenska folkpartiet förslaget. Partierna anser i stället att man så småningom borde höja gränsen i enlighet med EU:s överenskommelse.

Enligt EU borde fri rörelse tillåtas i alla Schengenländer med en coronaincidens på mindre än 50 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen. I Finland är den nuvarande gränsen mindre än 25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn.

Enligt mediekällor föreslår Social- och hälsovårdsministeriet att incidensgränsen för ett riskland sänks till 10 fall per 100 000 per 14 dygn.

Enligt SPT:s uppgifter har statsrådet ett extrainsatt möte på tisdagseftermiddagen. Då kommer regeringen möjligen att behandla en förordning om incidensgränsen.