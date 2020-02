Mediekonferens flyttas från Peking till Tammerfors på grund av coronaviruset

Deltagarna i den internationella mediekonferensen i Peking får lov att anmäla sig på nytt. Konferensen styrdes om till Finland.

Omkring 2 000 medieforskare från olika håll i världen samlas i Tammerfors i juli. Det uppger Tammerfors universitet i ett pressmeddelande.

Meningen var att den internationella föreningen för medieforskare, The International Association for Media and Communication Research (IAMCR), skulle sammanträda för konferens i Peking. På grund av coronavirusets spridning har man nu tagit beslutet att flytta konferensen till Tammerfors.

Konferensen kommer i stället att ordnas i Peking om två år.

Organisationskommitténs ordförande Kaarle Nordenstreng är nöjd med hur smidigt beslutet kunde tas.

– Det är ett lyckligt sammanträffande att vi kunde flytta en så stor konferens endast fem månader innan den äger rum, säger Nordenstreng i pressmeddelandet.

Konferensen ordnas i Tammerforshuset.

IAMCR har cirka 3 000 medlemmar från 102 olika länder.