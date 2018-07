Medieaffären påverkar inte sportsändningarna – ännu

På fredagen blev det klart att MTV och C More blir en del av Telia. Vad händer då med sportsändningarna? Det korta svaret är ingenting – i varje fall den närmaste tiden.

Telias köp av MTV och Mediahub är en del av en större affärshelhet där hela Bonniers tv-verksamhet ingår. Köpesumman landade på nästan 900 miljoner euro.

Telia har tidigare slagit sig in på tv-marknaden genom att köpa upp rättigheterna för hockeyligan. Men några hockeyligasändningar på MTV eller C More blir det inte i höst.

I en intervju för Ilta-Sanomat säger Olli-Pekka Takanen, chef för Telias affärsverksamhet inom ishockey, att EU:s konkurrensmyndighet först måste godkänna köpet innan eventuella tv-sändningar blir av. Takanen uppskattar att det kan ta upp till ett och ett halvt år att få grönt ljus av EU.

Telia sänder ishockey via egna tjänster och några matcher gratis på TV5.

MTV har rättigheter att sända bland annat VM i ishockey, formel 1 och fotbollens Champions League.