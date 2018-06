Medelhavet fylls av plast – Största delen kommer från Spanien och Turkiet

En färsk rapport från Världsnaturfonden WWF visar att en växande andel mikroplaster gisslar Medelhavet. De bakomliggande orsakerna är bristfällig avfallshantering och massturismen.

Enligt rapportenOut of the Plastic Trap: Saving the Mediterranean from plastic pollutionökar plastavfallet med 40 procent varje sommar på grund av massturismen. Omkring 95 procent av allt avfall som hamnar i Medelhavet är plast. Förekomsten av mikroplaster i Medelhavet är fyra gånger större än i det famösa havsområdet i Stilla Havet där det har påträffats 79 000 ton plast.

Enligt WWF:s beräkningar finns det 1,25 miljoner fragment mikroplaster per kvadratkilometer i Medelhavet. Mikroplasterna hotar såväl de marina organismerna som människors hälsa, uppger WWF Finland i ett pressmeddelande.

– Medelhavet står för en procent av allt vatten i hela världen, men hyser 7 procent av alla mikroplaster. Det här gör Medelhavet till ett av världens mest plasthaltiga havsområden, säger WWF:s havsexpert Anna Sorinsuo.

Omkring 200 miljoner turister gästar Medelhavsländerna varje år. Största delen av plastavfallet härstammar från Turkiet och Spanien, som hör till de finländska turisternas favoritdestinationer.

De europeiska länderna producerar 27 miljoner ton plast per år. Endast en tredjedel av denna plastmängd återvinns.

– Varje turist kan göra en insats för att minska på utsläppen. Det lönar sig att gynna restauranger som inte använder engångskärl och så kan man köpa grönsaker direkt från torget och använda sig av en egen tygkasse, säger Soirinsuo.

WWF kräver att världssamfundet tar fram ett internationellt avtal som syftar till att begränsa tillkomsten av plastavfall och sporrar till en effektiv återvinning av plaster. WWF:s rapport lanserades på den internationella världshavsdagen som firas den 8 juni.