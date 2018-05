”En stor författare behöver en mor som nonchalerar, överger, dominerar sitt barn – eller ett helgon till mamma”, påstår Dale Salwak.

Writers and Their Mothers

Kvinnans mammaroll är aktuell i den engelska bokvärlden just nu. Nyutkomna böcker heter Mothers: an Essay on Love and Cruelty och Writers and Their Mothers. Tusentals kvinnor i arbetslivet i England förlorar sitt jobb då de blir gravida kan vi läsa, och många kvinnor väljer i dag att vara barnlösa. Moderskapet förstör kvinnans relation till sitt yrke och till mannen... Hur är det då med kreativiteten?

George Simenon påstod en gång att alla författare avskyr sina mödrar! Men nu har Kalifornien-akademikern Dale Salwak granskat ett antal författare för att se vad de anser. Finns det ett samband mellan glädje och sorg i barndomen och litterär talang? "En stor författare behöver en mor som nonchalerar, överger, dominerar sitt barn – eller ett helgon till mamma", skriver han. Men hur beskrivs hon i hans bok? Är det fortfarande ett känsligt kapitel?

Då jag själv skrev Mödrar och söner (1990) var det inne att citera en av barnpsykologins stora namn John Bowlby och hans åsikt från 1951 att moderskärleken i barndomen är lika viktig för den mentala hälsan som vitaminer och protein för den fysiska. Mamma skulle således vara perfekt, och mamma sågs som den enda lämpliga vårdaren av sitt barn.

Man skulle i varje fall låtsas det – oberoende av hur det verkligen var, och också om litteraturkritikerna ofta gav en annan bild så var många författare själva ofta återhållsamma i vad de skrev. Så också E M Forster som levde med sin mor större delen av sitt liv. Hans levnadstecknare Nicola Beauman skrev att modern begränsade hans liv, och Forster erkände först efter hennes död att också om hon var besvärlig så gav det honom i alla fall en jordmån att växa och utvecklas i. Relationen mellan D H Lawrence och hans mor var så intensiv att den betecknades som "själslig incest" . "Vi älskade varandra med nära nog en äkta mans och hustrus kärlek", skrev Lawrence en gång.

Enligt en undersökning gjord nyligen vid Oxfords universitet är män som intellektuellt klarat sig bättre än sina föräldrar i vuxenlivet tillfreds med tillvaron, medan de som klarat sig sämre är deprimerade och stressade. Kvinnor jämför sig inte med sina föräldrar på samma sätt. Men huruvida männen känner ett behov av att imponera på just sina mödrar säger den här undersökningen inget om.

Hos Salwak möter vi en samling författare av bägge könen och deras mödrar. Här finns arga, isolerade så kallade hemmafruar och barn som känt sig ensamma och försummade. Styvfäder med dåliga nerver och sömnlöshet. Martin Amis hade en tid en styvmor, Elizabeth Jane Howard, som själv var författare och som lärde honom att skriva. "Jag var alltid djupt tacksam (…) men lojaliteten till den köttsliga modern är alltid djupare och starkare".

Ian McEwan, en av Englands kanske mest lästa författare, berättar i boken om sig och modern Rose. Det är en intressant personlig historia för alla som känner till McEwans ofta våldsamma och brutala fiktion. Han kallades en gång "Ian Macabre"!

I Cementträdgården (1978, sv. 79) bäddar fyra föräldralösa syskon in sin döda mor i cement i källaren för att förhindra att hennes död upptäcks och de blir åtskilda. I den senaste romanen Nötskal ( 2016) är berättarjaget ett åtta månader gammalt foster som tålmodigt ligger och väntar, lyssnande, avvaktande. Modern är en alkoholiserad kvinna som har ett förhållande med sin mans bror; dessa två planerar att ta livet av mannen som är fostrets far. Svek, girighet, maktlystnad dominerar.

Är det samma McEwan som nu berättat om relationen till sin mor i Salwaks bok? Han som säger:

"1970-talets feminism talade direkt till en hel massa problem som fanns i mitt eget familjeliv med en dominerande ofta berusad far. Jag utvecklade då en romantisk tanke att om kvinnan kunde känna sig fri så skulle världen läkas.(…) Jag måste ofta försvara min mor (…) Med min penna skulle jag frigöra henne".

Idag låter det i alla fall inte fullt lika optimistiskt.

"Livet har sagt mig att ondskan kan distribueras jämt mellan alla kön."

Mamma Rose var, berättar McEwan, skygg och timid. Hon kom från en fattig engelsk arbetarklass och hade svårt att uttrycka sig. Som 20-åring förlorade hon alla sina tänder. Rose behandlade språket som en "bomb som skulle explodera i hennes ansikte". McEwan ärvde samma skygghet, som han uppfattar som typisk för just en viss engelsk social klass.

När han började författa på allvar 1970 säger han att han "ännu hade hennes (mammas) attityder och osäkerhet. Författare som skriver om sin barndom tråkar ut mig", förklarade han. Han var mån om att frigöra sig.

Det har han också gjort på ett lysande sätt.

Mot slutet av hans bidrag får vi veta att mamma Rose är dement och inte längre kommer ihåg var hon är. Men McEwan minns henne – trots alla hennes begränsningar – med kärlek.

Det är en av de mest värmande och uppriktiga berättelserna i en bok där många andra inte kan eller vill analysera sina familjerelationer.

Kerstin Lindman Strafford