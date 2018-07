Med John till livets ändstation

Molnen flätar in sig och trasas sönder mellan de täta barrträden på bergssluttningarna. Klippiga bergen övergår i en trolsk regnskog. Den synen mötte Malaxbon John Storfors, 30, på tåget genom oländiga ravinen Rogers Pass i november 1923. Han var redan nära ändstationen för sitt äventyr. Och sitt liv.

Trans-Canada Highway, som jag följt i snart fyra veckor, ringlar behagligt genom det spretiga bergsmassivet västerut. De spetsiga bergstopparna börjar avlösas av mjukare och skogklädda sådana. Allt emellanåt slår det lock för öronen när vägen för brant neråt. Några gånger rycker jag till när det hörs ett par skarpa smällar från baksätet. Det är plastflaskan med vatten som skrynklar ihop sig när lufttrycket snabbt förändras.

Molnen når ställvis ner till landsvägen och jag kör in i en grå dimma. I nästa stund bländar solen från en klarblå himmel.

Det dröjer ännu några timmar innan jag är framme vid Salmon Arm, staden som blev John Storfors öde.

Medan jag kör föreställer jag mig hur han lutar pannan mot kupéfönstret. Nickar till för att i nästa skarpa krök rycka till och slå upp ögonen.

Han har suttit på tåget i flera dagar. Ända från Quebec på östkusten dit han hade anlänt med White Star rederiets ångfartyg Regina från Liverpool i England.

Vi har båda rest samma långa väg. Jag i bil, John med tåg. Antagligen har han sovit största delen av resan över prärien där det platta landskapet påmint honom om hemtrakterna.

Men sedan måste John ha spärrat upp ögonen. I hela sitt trettioåriga liv hade han inte sett något liknande, kanske inte ens kunnat föreställa sig. I Big Hill har tåget tvingats in i spiraltunnlar där det ringlat som en orm och där han ibland kunnat se loket under sig när det har krupit fram ur tunneln innan de sista vagnarna hunnit in i andra ändan.

Tunnlarna är ett ingenjörskonstens mästerverk. Utan dem skulle ner- och uppfarterna ha blivit för branta för tågen.

Från de under den årstiden snöfyllda dalgångarna har tåget rullat in i regnskogsområdet, som John säkert, lika lite som jag, hade en aning om att fanns.

Nu råder här ett nästan tropiskt fuktigt klimat. Undervegetationen är djungellik och cederträden växer sig enorma. De största når upp till över sjuttio meter.

1923 var vägarna nästan oframkomliga. Det var bara järnvägen som gällde. Landsvägen som förband västra och östra Kanada bestod här av en smal grusväg. Ända in på fyrtiotalet lastade bilisterna för säkerhets skull sina bilar ombord på tåget mellan Revelstoke och Golden för att inte riskera att köra ner i någon ravin.

De senaste veckorna har John haft tid att tänka. Först ombord på FÅA:s Astraea som tog honom från Hangö till England och sedan i åtta dygn ombord på Regina över Atlanten. Han hann tänka på hustrun Anna och sina fem småttingar på hemgården i Malax.

Säkert var han ännu illa till mods efter grälet med Anna just före avfärden.

– Min mamma hade två minnen av sin far. Det ena var att han gav henne en kram innan han gick. Det andra att föräldrarna hade grälat.

Det berättade Kerstin Hägen för mig i våras när jag planerade Expedition Kanada.

Kerstin Hägens mor var tre år gammal när hon fick den sista kramen av pappa, Kerstins morfar.

Det skedde hösten 1923. John klev ut på gårdstunet från familjens hus. Det var så nybyggt att Johns hammarslag knappt hade ekat ut. Det var inte ens riktigt färdigbyggt ännu. I tankarna befann sig John redan i de stora kanadensiska skogarna. Där skulle han tjäna de pengar han behövde för att köpa till åkrar och ängar för att kunna försörja sin redan stora familj.

Anna som var rädd för havet måste ha känt på sig att det kommer att sluta olyckligt. Men John lät Annas förmaningar klinga för döva öron.

Han hade löst ut en båtbiljett för 3 900 mark (1 276 euro i dagens penningvärde).

Mindre än ett år senare skulle den 31-åriga fembarnspappan John Storfors den 5 augusti 1924 möta döden i Annis nästan sjutusen kilometer från hemgården i Malax.

Sedan den dagen var hustrun Annas läppar förseglade.

Det yngsta barnet var ett år. Äldsta sonen Vilhelm var åtta. Han fick ta hand om hästarna. När Kerstins mamma Ines fyllde sju fick hon ansvaret för matlagningen.

– Att tala om morfar och vad som hänt honom var tabubelagt, minns Kerstin Hägen.

– Jag var mormors guldklimp, men inte ens med mig ville hon tala om honom när jag undrade om vi inte kunde byta den mörka fula bilden av gravstenen mot ett porträtt av morfar.

När Anna 1970 slöt sina ögon efter ett långt strävsamt liv som ensamförsörjande bondkvinna såg hemligheten ut att vara förborgad för all framtid.

– När Annas och Johns sista barn, Viktor, begravs var det en av svärsönerna som började fråga efter Johns öde. Ingen av oss kunde svara på var han dog och var han begravdes.

I samma tider hittade en av Hägens kusiner en oansenlig liten lapp i mormor Annas gamla kista med orden I employ of Mr J.H. Brown, Annis, Olyckshändelsen 5/8/1924.

– Den hade tydligen undgått mormors argusögon, alla andra brev och handlingar hade hon förstört.

Men lappen blev startskottet för jakten på morfar Johns grav och omilda öde.

Kerstin Hägen inledde ett veritabelt detektivarbete. Hon hittade många begravningsplatser i British Columbia, men inte morfars.

– Jag hittade också många finska namn i begravningsplatsernas förteckningar, men ingen Storfors.

Men Johns barnbarn visade prov på samma envishet som han själv en gång gjort. Hon googlade och sökte, fick till slut fatt i två damer i släktforskningsföreningen Vernon District & Family History Society.

– Vi hade fått tag på morfars dödsattest som visade att han hade bott i Sicamous och att hans kropp fanns på Mount Idas begravningsplats.

Efter en sällsynt snörik vinter 2012 lyckades de två kvinnorna ta sig ut i de översvämmade markerna först i juni. De fick syn på graven och skickade en bild till Finland.

Kerstin Hägen bestämde sig för att genomföra den långa resan och söka upp graven som damerna från släktforskningsföreningen hade pekat ut.

– Det var känslosamt att vandra nerför den branta kullen mot en liten gravsten, så välbekant från den fula tavlan hos mormor. Jag hade hittat min morfar och begravde honom på samma gång. Och äntligen fick jag lägga en blomma på hans grav.

Ett gulnat klipp ur lokalbladet Salmon Arm Observer från den 7 augusti 1924 beskriver utförligt hur olyckan gick till. John flottade timmer på Shuswap Lake. Timmerflottarna drogs fram längs stranden med hjälp av två hästar. John red en av hästarna när den plötsligt snubblade i strandvattnet och hamnade ut på bråddjupet. Han följde med i fallet och försökte ta sig upp på timmerflotten men drogs under den.

De andra i flottarlaget försökte komma till undsättning med en båt, men också den andra hästen hade hamnat i vattnet och båten trasslade in sig i de drunknade hästarna. Det tog en timme innan man fick upp John.

Vägen till Salmon Arm passerar Shuswap Lake. Doften av färskt virke tränger in i bilen och jag stannar vid ett sågverk som fortfarande ligger kvar där det antagligen låg redan på Johns tid. Stora stockflottar ligger förtöjda utanför.

Någonstans här skedde olyckan. Några minuters väg härifrån ligger begravningsplatsen och jag hittar lätt Johns gravsten. Namnet är klumpigt inhugget, antagligen av någon kamrat. Ordet "Finland" har inte helt fått plats på stenen.

På Johns grav, liksom på de andra gravarna, växer det bara gräs, inga blommor. Det svartvita fula fotografiet som i årtionden hängde på Annas vägg ger inte graven rättvisa. Här är grönt, lummigt och stämningsfullt.

– Jag vet inte varför mormor teg om olyckan hela sitt liv. Hon var arg på att John åkte i väg, men å andra sidan var hon en väldigt mild och känslig människa. Kanske hon bara inte vågade ge sig hän åt sina känslor. Att hon visste med sig att hon aldrig skulle ha slutat gråta.