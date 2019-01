Nattskiftet är nästan över och sköterskorna är trötta. Då de ser oss öppnar de dörren till prematuravdelningen. De ställer sig på led och bildar en tunnel med armarna. De hurrar då jag skjuter fram min son.

De har ännu inte berättat för mig hur mycket blod jag förlorat, men jag vet att det är mycket. På avdelningen tänds lamporna ibland under natten. Kvinnan i båset bredvid mig försöker lugna sin gråtande baby. Hon sjunger sånger på ett afrikanskt språk jag inte känner igen. Det är två nätter sedan min son föddes. Fem nätter sedan vi togs in på sjukhus. Fem dygn utan sömn. Lamporna släcks och tänds igen.

En läkare står bredvid sängen. "Vi har kommit för att hämta honom", säger hon. "Vi måste ta ett ryggmärgsprov". Jag vill resa mig och knuffa bort henne. De tar honom.

Han har en infektion. Han får en kanyl i handen. Våra dagar får en ny rytm. Sex på morgonen, två på eftermiddagen och tio på kvällen knuffar jag hans säng i genomskinlig plast till prematuravdelningen. Där finns maskinen som kan ge honom den sorts dropp han behöver. Behandlingen tar en halvtimme. Ibland hakar maskinen upp sig och då sitter vi där mycket längre. Runt omkring oss ligger små knyten inlindade i stora filtar. Bredvid dem piper och plingar monitorer. Det är alltid mörkt. Det är ett par dagar kvar till jul.

Andra föräldrar kommer och går. De plockar fram miniatyrbarn ur de stora filtarna och matar dem. Jag ammar min son då han får dropp och tänker på dem som inte får stanna hos sina sjuka barn.

Min son blir bättre, jag blir starkare. Vi ser inget dagsljus. Jag har inte andats frisk luft på snart två veckor. Vi är som skeppsbrutna och flyter omkring på ett tidlöst, väderlöst hav.

Sjuksköterskorna räddar oss. De kommer från England, Tibet, Frankrike, Nigeria, Tyskland och Jamaica. De frågar mig om mitt jobb, om finlandssvenskhet, om brexit, om min familj. De får mig att prata om livet utanför. De ser till att vi får ett eget rum.

Allting är gratis. Skattemedel betalar för vården och sjukhusvistelsen. Jag börjar förstå varför hälsovårdssystemet NHS är så viktigt för många britter. Britterna älskar NHS på samma sätt som de älskar drottningen och sina fotbollslag. Hälsovårdssystemet gör dem stolta över sitt land.

NHS är en av världens största arbetsgivare. Organisationen fyllde sjuttio år i fjol. Men den är nu en jätte med problem. Systemet har drabbats hårt av nedskärningarna som drogs i gång efter finanskrisen. Vårdplatserna räcker inte till. Operationer skjuts upp. Det finns inte tillräckligt med pengar att köpa ny utrustning. Psykvården har stora problem.

Systemet är dessutom beroende av invandrare från både EU och resten av världen. 10 procent av läkarna kommer från andra EU-länder. Brexit och de strängare reglerna för invandring har orsakat personalbrist.

Premiärminister Theresa May lovade i januari ett budgettillskott på 23 miljarder euro under de kommande fem åren. Hennes kritiker menar att det är för lite och för sent. Kaoset kring brexit har dessutom gjort att politikerna haft svårt att prioritera hälsovårdssystemet. NHS trampar vatten. Personalen är överarbetad och underbetald.

Under småtimmarna den 26:e december går vi för att få vårt sista dropp. Nattskiftet är nästan över och sköterskorna är trötta. Då de ser oss öppnar de dörren till prematuravdelningen. De ställer sig på led och bildar en tunnel med armarna. De hurrar då jag skjuter fram min son.

Charlotta Buxton HBL:s medarbetare i London