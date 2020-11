McDonald's går bättre än väntat

Coronanedstängningar ger ett oväntat stort lyft för hemleveranser och drive-in-alternativ för McDonald's i USA, visar en rapport för årets tredje kvartal från hamburgerkedjan.

Totalt sjönk McDonald's försäljning i världen med cirka 2 procent till 5,42 miljarder dollar under kvartalet. Det är en återhämtning jämfört med nedgången i andra kvartalet, då kedjans försäljning rasade med 30 procent.

Nedgången märks inte minst i stora europeiska länder, som Frankrike, Tyskland och Storbritannien, där nya nedstängningar till följd av coronaviruset trycker ned försäljningen. I USA ser det dock ljusare ut, bland annat då 95 procent av kedjans restauranger där levererar maten direkt till bilen.

Nettovinsten under kvartalet lyfte 10 procent till 1,76 miljarder dollar. Exklusive intäkter från avyttringar i Japan blev vinsten 2:22 dollar per aktie. Det kan jämföras med en snittprognos på 1:90 dollar per aktie.

McDonald's-aktien hade inför rapporten lyft med nästan 10 procent sedan årsskiftet och stiger kraftigt på de oväntat starka siffrorna.