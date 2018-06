McCartney släpper nytt album i höst

Paul McCartney släpper sitt första nya album på fem år, "Egypt station", den 7 september, skriver Pitchfork.

McCartney säger i ett pressmeddelande att han gillar titeln och att den påminner om de "album"-skivor man gjorde förr.

– Egypt station börjar vid stationen på första låten och sedan är varje låt som en ny station. Det gav oss en idé om att basera alla låtarna runt det. Jag ser det som en drömstation som musiken utgår från, säger McCartney.

Nyss släppte McCartney två singlar – I don't know och Come on to me – som smakprov från nya skivan.

Den tidigare Beatles-medlemmen släppte sitt senaste album New 2013. Sedan dess har han bland annat gjort musik med Kanye West, däribland hiten Fourfiveseconds som även Rihanna medverkade på.