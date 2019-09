Beatles McCartney och Starr gör okänd Lennon-låt

Paul McCartney och Ringo Starr gör gemensam sak och spelar in en låt av framlidne Beatles-kollegan John Lennon. Lennon skrev låten "Grow old with me" under inspelningen av "Double fantasy", skivan han gjorde innan han sköts till döds utanför sitt hem i New York 1980.