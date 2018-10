May öppnar för långsammare väg ut ur EU

Storbritannien kan tänka sig att förlänga övergångsperioden på väg ut ur EU i "några få månader", för att få till stånd ett avtal om framtida relation.Tiden blir nu allt knappare sedan gårdagens brexitmöte i Bryssel slutat utan besked om när ledarna ska ses igen.

"Game over" väntar den 29 mars 2019, oavsett vad som sker dessförinnan.

– Den 29 mars 2019 är det game over. Då är den sista dagen som Storbritannien är medlem i EU. Vi måste ha ett avtal före det, säger Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel på väg in till torsdagens fortsatta EU-toppmöte i Bryssel.

Att han och hans kollegor i onsdags kväll inte kunde utlysa ett avgörande toppmöte i november för att definitivt besluta om Storbritanniens utträdesavtal tar han trots allt inte så allvarligt på.

– Vi står alla enade bakom (EU:s chefsförhandlare) Michel Barnier. Vi väntar nu på hans klartecken för ett nytt möte, eller så ses vi igen i december, säger Bettel som hoppas att Storbritanniens premiärminister Theresa May och hennes förhandlare ska komma med nya bud.

– Storbritanniens regering vet vad problemen är. Den måste agera, säger Bettel.

May talade för sin sak i ungefär en kvart vid onsdagsmötet. Några nyheter kom hon inte med, enligt åhörarna. Men att hon ändå nu har öppnat för att förlänga den övergångsperiod som ska gälla från det brittiska utträdet i mars nästa år fram till åtminstone den 31 december 2020 har skapat rubriker.

Många konservativa parlamentsledamöter i Storbritannien som är skeptiska mot EU är rädda för att förlängningen, som EU föreslagit, bara är ett sätt att fördröja utträdet ur EU.

"Ännu ett år i brexitlimbo?" står det på Daily Mails förstasida morgonen efter mötets beslut.

"Brextra time" skriver The Sun.

Den brittiska regeringen betonar nu därför att May absolut inte vill ha någon så lång förlängning.

– Ännu en idé har dykt upp och det är bara en idé så här långt, att skapa möjlighet för att utöka övergångsperioden under ett antal månader, säger May själv på väg in till dagens möte.

– Poängen är att vi inte förväntar oss att behöva ta till den. Vi arbetar för att se till att (ett avtal om) den framtida relationen finns på plats i slutet av 2020 och under de omständigheterna kommer det inte att finnas behov av något sådant, säger May om förlängningen.

– Jag förväntar mig att övergångsperioden tar slut i december 2020, fastslår premiärministern i Bryssel.

Även Xavier Bettel betonar att övergångstiden bara är en av tankar som det nu bollas med.

– Det är ett av alternativen. Det viktigaste just nu är att vi alla (bland de 27 kvarstannanden EU-länderna) är enade bakom Michel Barnier. Han gör ett fantastiskt jobb. Problemet nu med Storbritannien är att om vi öppnar upp den inre marknaden så som de vill, så innebär det slutet för den inre marknaden, anser Bettel i Bryssel.

Nästa ordinarie EU-toppmöte är inplanerat till den 13–14 december. I onsdags slog samtidigt EU-ledarna fast att de kan utlysa ett extramöte med kort varsel, om och när Barnier anser att "avgörande framsteg" har gjorts i förhandlingarna.