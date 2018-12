May: Nej till brexitavtal kan fälla regeringen

Premiärminister Theresa May befarar att regeringen kan falla och oppositionen ta makten om parlamentet inte godkänner hennes brexitavtal med EU. Hon varnar också att det skulle kunna leda till att Storbritannien blir kvar i EU.

Mays uttalande gjordes i en intervju med den konservativa tabloiden The Mail on Sunday.

Tidigare under söndagen rapporterade The Sunday Times att May nu är så pressad att hon tänker skjuta upp brexitomröstningen i det brittiska underhuset.

Men brexitminister Stephen Barclay tillbakavisar uppgifterna och säger att omröstningen på tisdag kommer att ske som planerat. Han säger också att May kan sitta kvar som premiärminister även om det skulle bli ett nej.

Enligt Times förstasidesartikel ska May försöka med Margaret Thatchers berömda handväskediplomati – företrädaren brukade under sin premiärministertid 1979–1990 skryta om att när hon drämde handväskan i bordet då darrade alla förhandlingsmotparter, inklusive EU.

Planen skulle i så fall vara att meddela att den kommande veckans omröstning i parlamentet om utträdesavtalet med EU läggs på is. I stället skulle May åka till Bryssel och pressa fram fler eftergifter. Men det är uppgifter som snabbt avfärdades från flera håll efter publiceringen.

Till nyhetsbyrån PA meddelade Mays stab att detta inte stämmer. May hade inga planerade framträdanden under söndagen, och underhuset ska rösta på tisdag.

Även Kwasi Kwarteng, statssekreterare i brexitdepartementet, tillbakavisar uppgifterna i The Sunday Times.

Enligt Times hotar flera ministrar med att avgå de närmaste dygnen, vilket skulle kunna omöjliggöra att förslaget går igenom. Om avhoppen blir tillräckligt många kan det bli svårt för hennes regering att sitta kvar. Något May själv nu också har konstaterat.

Oppositionspartiet Labours talesperson säger till Sky News att Jeremy Corbyn är beredd att ta över som premiärminister i en minoritetsregering om Mays brexitplan röstas ned.

Flera namngivna regeringsledamöter, däribland justitieminister David Gauke, uppges vara upptagna med planer på en ny folkomröstning om EU-medlemskapet. Det är en idé som ofta nämnts i debatten, men som många ledande politiker inte vågat närma sig av rädsla för att EU-skeptikerna ska se det som ett förräderi.