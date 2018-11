HBL presenterar landslaget: Matintalo och Hakola i fokus inför världscupstarten

Vem kan göra Iivo Niskanen och Krista Pärmäkoski sällskap på prispallen i vinter? Blir det något av det omtalade generationsskiftet? Här är en genomgång av det finländska landslaget inför världscupen.

Anne Kyllönen, 30

Åtta podiumplaceringar i världscupen berättar en del om Kyllönens potential. Men hon har haft det svårt allt sedan VM i Lahtis 2017. Förra säsongen blev en total missräkning och inför den här säsongen drabbades hon av svåra ryggsmärtor och tvingades till en operation i september. Hon har tränat normalt redan i november, men det återstår att se om hon kan återfinna sin egen nivå. Med hennes grundkondition kan en längre paus till och med ha gjort gott.

Johanna Matintalo, 21

Ett av de stora framtidslöftena i Finland. U23-VM-medaljören Matintalo har redan tävlat i både VM och OS och var topp tio i världscupen i Lahtis i mars. En specialist i klassisk stil som har en hel del outnyttjad potential efter att ha fokuserat på längdåkning i bara några år. En bit kvar till medaljnivå, men hon borde kunna etablera sig i topp tio i världscupen och är högaktuell för att köra inledningssträckan i VM-stafetten.

Laura Mononen, 34

Mononen tog ett stort kliv framåt för några år sedan, då hon var femma på 30 km i Holmenkollen, sexa på 10 km i Ruka och en del av Finlands bronslag i VM-stafetten i Lahtis. Vad som hänt sedan dess är ett mysterium för såväl Mononen och hennes tränare som publiken. Inte en enda gång bland de tio bästa i världscupen förra vintern. Kan hon komma tillbaka till samma nivå som 2016-2017? Den hår vintern känns som en vattendelare.

Kerttu Niskanen, 30

Ibland är livet inte rättvist. Samtidigt som Iivo Niskanen firat guld har storasystern Kerttu Niskanen tvingats nöja sig med att vara en evig talang som inte riktigt lyckats slå igenom. VM i Falun slutade med en fjärde plats. VM i Lahtis slutade i tårar. OS i Pyeongchang slutade i tårar. Kan hon äntligen pricka in en fullträff i vinter? I VM-stafetten och lagsprinten är hon oundgänglig – från förut har hon två OS-silver och två VM-brons i stafetterna.

Eveliina Piippo, 20

Ny i landslaget och en stor begåvning med hög ambitionsnivå. JVM i Lahtis skulle vara ett naturligt mål för en tjugoåring, men Piippo siktar på att ta sig till VM i Seefeld. Hon har redan tagit sina första poäng i världscupen och det är realistiskt att tro att hon kan vara topp 15 i något skede av vintern. Det viktiga är dock för hennes del att träna, samla erfarenhet och utveckla sig. Piippo är bäst i fristil, högst ovanligt i Finland.

Krista Pärmäkoski, 27

Damlandslagets stora stjärna. Tre gånger OS-medaljör förra vintern. Mångsidig, masstart, fristil, till och med sprint fungerar. Slåss om segern i den totala världscupen och är en av favoriterna i Tour de Ski. I VM är det bara guld som gäller efter totalt tio silver och brons i OS och VM. Given som Finlands ankare i VM-stafetten. I ett skede av sin karriär var Pärmäkoski ofta sjuk, men ett lite annorlunda träningsupplägg ser ut att ha hjälpt.

Riitta-Liisa Roponen, 40

Det var kanske en överraskning för många att Roponen valde att fortsätta sin elitkarriär efter OS i Pyeongchang, men varför inte? Dottern är redan fjorton och livet är ofta enklare som idrottsutövare på heltid än efter karriären. OS gick inte enligt förhoppningarna och i stafetten var Roponen den svagaste länken då Finland blev fyra. I VM är topp tio i 30 km fritt en rimlig målsättning, men kanske inte helt realistisk.

Susanna Saapunki, 26

Gjorde sin debut redan i VM i Lahtis, men tog steget in i landslaget först den här säsongen. Fick sina första poäng i världscupen förra säsongen. Saapunki har haft en hel del luftvägsbesvär under de senaste åren, vilket försämrat hennes resultat. Hon är som bäst i svår terräng – under somrarna tävlar hon i bergslöpning, i så kallad vertikal kilometer. Poängplaceringar i världscupen och en plats i VM-laget är en bra målsättning för vintern.

Ristomatti Hakola, 27

Sexa i VM, sexa i OS, fyra fjärde platser och en femte plats i världscupen. Då är en podiumplacering rimligtvis följande steg. I något skede av vintern måste han väl få till det, fast i VM krävs det lite flyt också. Hakola är i så pass bra form att han också kan vara bland de tio bästa i ett klassiskt distanslopp. Han tar sannolikt inledningssträckan i Finlands stafettlag i VM och kan bilda en het duo tillsammans med Iivo Niskanen i lagsprinten.

Matti Heikkinen, 34

Heikkinens OS-drömmar rann ut i sanden på grund av överträning, en inte alls ovanlig företeelse för en elitåkare som ständigt prövar sina gränser. Säsongen innan var Heikkinen i kanonform, men lyckades bara med ett nödrop hitta toppformen i VM. Heikkinen visade lovande takter i premiären i Olos och hör till de heta namnen inför Ruka. Oersättlig i Finlands VM-stafettlag och en medaljkandidat – inte en favorit – på 15 km klassiskt, skiathlon och 50 km fritt.

Perttu Hyvärinen, 27

Förra säsongen blev nästan förstörd på grund av överträning, men Hyvärinen repade sig någorlunda och fann sig själv på öppningssträckan i OS-stafetten då Hakola blev sjuk. I det läget för stora skor att fylla. Den här sommaren har Hyvärinen dragits med en fotskada. I JVM 2011 distanserade Hyvärinen bland annat Sergej Ustiugov och Didrik Tønseth, men potential är en sak, resultat som senior en annan. I världscupen har placeringarna 20-30 blivit välbekanta.

Martti Jylhä, 31

Det är redan fem år sedan Jylhä tog sin enda pallplacering i världscupen i sprint. I JVM 2007 vann Jylhä både guld på distans och silver i sprint, men i världscupen har han för det mesta tvingats nöja sig med en plats i semifinalerna i sprint. Sjua i VM och tia i OS är starkt, men det återstår att se om Jylhä någonsin kan ta det nästa steget. Jylhä är lika bra i fristil som i klassisk stil, så för honom fungerar det utmärkt att VM-sprinten avgörs i skate.

Lari Lehtonen, 31

Nia i VM-skiathlon i Lahtis såg ut som ett genombrott för trotjänaren, som länge kretsat kring placeringarna 20-30 i världscupen. Förra året blev en missräkning: Lehtonen blev utvald till OS närmast i brist på alternativ. Där gjorde han dock en godkänd insats på ankarsträckan, då Finland var fyra. Den här säsongen borde Lehtonen åtminstone kunna ta sig tillbaka till sin tidigare nivå. Skidar inte i Ruka på grund av en hälskada.

Joni Mäki, 23

JVM-bronsmedaljör i sprint för fyra år sedan och ny i landslaget den här säsongen. Mäki debuterade i världscupen redan 2014, men har bara två gånger lyckats ta sig vidare från tidskvalet. Nästa steg för Mäki är att skida flera heat, men än så länge har semifinalerna varit avlägsna. Mäki är snabb, men uthålligheten har än så länge inte räckt till. Den här säsongen kan visa om Mäki förblir ett evigt löfte, eller om han kan nå en ny nivå.

Iivo Niskanen, 26

Behöver knappast någon ingående introduktion. Guld i VM och OS och världens bästa klassiska skidåkare. Kör några utvalda klassiska lopp i världscupen och är en favorit varje gång. Försvarar sitt VM-guld på 15 km klassiskt i Seefeld. Har satsat på att förbättra sin fristil och kommer att pröva formen i världscupen, men prispallen är sannolikt ännu för mycket begärt. Tolfte plats är hittills Niskanens bästa placering i ett skatelopp i världscupen.

Antti Ojansivu, 25

Debuterade i världscupen redan 2012, men har inte etablerat sig i världseliten. Ojansivu har också haft svåra problem med sin astma, vilket gjorde att hans utveckling stod stilla i några år. Tog sina första poäng i världscupen i Pyeongchang 2017, men startfältet var tämligen urvattnat. Den här säsongen utvisar om Ojansivu kan bli mer än en begåvning. VM känns ganska avlägset, men några poängplaceringar i världscupen skulle vara ett steg i rätt riktning.

Anssi Pentsinen, 32

Gjorde oväntat en ny erövring förra säsongen, då han var tvåa i FM och tog sjuttonde plats på 15 km klassiskt i världscupen i Lahtis – hans bästa placering i ett distanslopp. Pentsinen har två gånger skidat i en sprintfinal i världscupen, men det är sju år sedan. Stark som en oxe, men oftast har tävlingarna tagit slut snabbt efter försöksheatet. Kan bli aktuell för VM-stafetten om utvecklingen fortsätter i samma riktning som förra vintern.

Lauri Vuorinen, 23

En positiv överraskning förra vintern med två sprintsemifinaler före jul, men efter nyår gick det sämre och i OS i Pyeongchang tog resan direkt slut i kvartsfinalerna. Vuorinen gör sin andra säsong i landslaget och om förra vinterns framgångar bara var en bonus möter han redan vissa förväntningar i vinter. Vuorinen är fortfarande en bra bit bakom världseliten i distans, vilket indikerar att det krävs mer uthållighet innan han på allvar konkurrerar i sprint.