Matilda Nilsson i chock efter dystra VM-beskedet– "Vi tar oss igenom det här tillsammans"

För andra året i följd fick finlandssvenska landslagsspelaren Matilda Nilsson se sina VM-drömmar krossas. Men Kyrkslättsdamen vägrar ge upp hoppet. – Det är svårt att beskriva hur mycket jag väntar på att få göra VM-debut. Jag hoppas verkligen att få göra det i sommar, säger hon.

Det är en trött, besviken och rätt tom Matilda Nilsson som svarar i telefonen på torsdagsförmiddagen.

Mindre än ett dygn tidigare var hon i full förberedelse inför sitt livs första ishockey-VM. Väskorna var packade, hon gick igenom och dubbelkollade att allt det viktigaste var med och förberedde sig för att köra till Hartwallarenan där hon skulle lämna bilen för att åka med resten av laget till flygplatsen för att inleda resan mot Halifax. På torsdag klockan 19 skulle planet mot den kanadensiska östkusten lyfta.

Sedan plingade det till i Nilssons och hennes lagkamraters telefoner. Det var damlejonens general manager Tuula Puputti som skickat sms åt spelarna. Beskedet var dystert: Det blir inget VM.

– Det kom som en stor chock, säger Nilsson med tung röst.

Beskedet kom som ett slag i ansiktet för damlejonen. Då VM ställdes in i fjol var det ett mästerskap i mängden som fick se sig besegrat av coronaviruset. Då var det också lättare för spelarna att acceptera att det inte blir något mästerskap. Siktet ställdes i stället in på VM 2021.

Onsdagens besked från internationella ishockeyförbundet IIHF är däremot svårare att smälta. Det kom som en blixt från klar himmel. Provinsen Nova Scotia och värdstaden Halifax säger nej på grund av smittspridningen. Då är smittspridningen i Nova Scotia på en väldigt låg nivå. På tisdagen rapporterades sju fall av covid-19 i provinsen. Samma dag hade IIHF diskuterat VM med provinsregeringen och allt såg ut att vara i sin ordning. IIHF och provinsregeringen hade kommit överens om att regeln om att en smitta i laget leder till två veckors karantän för hela laget inte är i kraft under VM.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det hela. Det känns otroligt dåligt och tungt. Jag skulle bara vilja sova mig genom det här. Nu har jag knappt sovit något alls sedan vi fick beskedet, säger Nilsson.

På onsdagskvällen höll damlejonen ett digitalt möte där tränaren Pasi Mustonen, general managern Tuula Puputti och de rutinerade spelarna Jenni Hiirikoski och Minnamari Tuominen talade. Det rådde närmast begravningsstämning under mötet och Nilsson beskriver spelarnas reaktioner som tröstlösa, oförstående och ledsna.

– Tårarna rann då jag såg de andra spelarna. Men det är bra att veta att jag inte är ensam i den här situationen. Jenni (Hiirikoski) och Minttu (Tuominen) sade fina ord om att allt kommer att ordna sig och att vi har varandra i den här svåra stunden, berättar Nilsson.

Förberedelserna för VM hade gått bra. Landslaget hade hållit läger i Vierumäki. Efter det hade spelarna rest hem och levt under strikta restriktioner. De fick inte ens gå till butiken för att handla då de levde i sina egna bubblor i en vecka för att minimera smittorisken. I Kanada väntade åtta dagars karantän på hotellet innan de sista praktiska förberedelserna för VM stod på programmet.

– Vi levde väldigt strikt och gjorde allt för att kunna spela VM. Sedan dras mattan under våra fötter på det här sättet, säger Nilsson med en djup suck.

Damlejonen har under de senaste åren under tränaren Mustonens ledning satsat oerhört mycket på att utveckla sin kommunikation, förbättra sammanhållningen och skapa en vi-anda. Landslaget är en oerhört tajt grupp där alla stöttar varandra, där spelarna har ett stort ansvar och där de kan påverka hur gruppen fungerar och mår. Det här målmedvetna och systematiska arbetet kan visa sig vara guld värt då laget stöter på motgångar. Och motgångar är något damlejonen minsann tvingats möta under de senaste åren.

I hemma-VM underkändes lagets segermål i finalens förlängning efter nästan nio minuters väntan. Sedan vann USA guld efter straffar. För ett år sedan ställdes VM in på grund av coronapandemin, den här säsongen har de flesta landslagssamlingarna och matcherna inhiberats med hänvisning till pandemin och på onsdagen kom chockbeskedet om VM.

– Det är oerhört viktigt att vi som grupp känner att det här är något vi går igenom tillsammans och inte var och en för sig. Efter beskedet var den första signalen att ingen är ensam i den här situationen. Jag är säker på att de här motgångarna gör oss starkare då vi tar oss genom dem tillsammans, säger Nilsson.

– Någonstans finns det en stor belöning som väntar på oss efter allt vi gått igenom.

För 24-åringen Nilsson fortsätter väntan på att få göra mästerskapsdebut i damlejonen. Hon var uttagen till VM-laget i fjol men fick se sin dröm spricka några veckor innan turneringen.

Också i år fanns hon med i den slutliga truppen som Pasi Mustonen tagit ut till VM. Och hon var oerhört taggad och ivrig inför avresan till Kanada.

– Jag hoppas att det dyker upp en plan B och någon ringer och säger att det blir VM om någon månad. Nu tar jag en ledig dag men sedan börjar jag igen träna med sikte på ett VM, säger Nilsson.

IIHF meddelade på onsdagen att man har vissa förhoppningar om att kunna arrangera ett VM i sommar. Augusti har nämnts som tänkbar tidpunkt för VM men det finns inga garantier för att det finns någon villig arrangör eller förutsättningar att spela en VM-turnering under sommarmånaderna. Men trots två inställda VM och en osäker framtid vägrar Nilsson ge upp hoppet.

– Jag hoppas på en lösning så fort som möjligt. Det är svårt att beskriva hur mycket jag väntar på att få göra VM-debut. Jag hoppas verkligen att få göra det i sommar, säger hon.