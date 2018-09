Katastrofen Agent Orange, Denzel Washingtons briljans och varför man kastar en soptunna genom ett pizzeriafönster. Det var några av de saker som filmregissören Spike Lee talade om under sin masterclass på filmfestivalen Kärlek & Anarki i lördags.

När regissören Spike Lee, inbjuden till Helsingfors av sin skådespelare Jasper Pääkkönen i BlacKkKlansman, anländer till Bio Rex stiger den unga publiken mangrant upp. BKK har setts av över hundra tusen i Finland, delvis tack vare Pääkkönen, men sedan Do the right thing visades på Kärlek & Anarki 1989 har Lees filmer varit populära här. Klädd i svart med Jordans på fötterna sätter han sig ner och vill genast ha mer ljus på publiken, så han kan se vem han talar med. Otålig, rapp och humoristisk är han alltid ett steg före intervjuaren, hoppar upp för att spela upp en scen, håller ett brandtal.

Han börjar med Trump, som han aldrig nämner vid namn utan kallar Agent Orange.

– Han är den värsta amerikanska presidenten någonsin. I BKK fångar jag ögonblicket efter mordet i Charlottesville då han kunde ha motverkat hatet men började prata om att det finns skurkar på båda sidorna. I vilken värld är nynazister och kukluxklanare annat än skurkar? I vår tid är ett nyktert förhållningssätt inte tillräckligt, det här är inte en tid för att vara subtil, vi står vid avgrundens rand. Den här presidenten har kärnvapenkoderna – fast jag hoppas förstås att hans rådgivare gett honom fel koder. Även Obama säger att kongressvalet i november kan vara det viktigaste valet i USA:s historia. Men det är inte bara USA: högern stiger överallt, alla pekar ut immigranterna som syndabockar och vill bygga murar.

Han berättar att hans far, jazzmusikern, hatade film på grund av hur svarta avbildades, medan hans mor älskade film och brukade ta Spike med som sin date. I tredje generation studerade han vid Morehouse college i Atlanta, Georgia, en av USA:s främsta skolor och uttryckligen för färgade män. Numera försöker han som lärare vid New York University få en ny generation filmskapare att förstå att det gjordes "some good shit" före de var födda och även i svartvitt, som hans favoritfilm Dr Strangelove av Stanley Kubrick, "Bronx egen son".

Av hans egna filmer berättar Lee mest om Malcolm X, rollen som Denzel Washington var född att spela.

– Denzel är den mest intelligenta skådespelare jag har jobbat med och han visste att skådespelaren måste fånga en persons ande, inte bara härma hens röst och gester. När vi filmade ett av Malcolms tal i åtta minuter, det var hans egna ord, så fortsatte Denzel talet i två-tre minuter till och det är bättre än vad Malcolm skrev. Jag sa till D: varifrån kom det där? Han svarade: Spike, det vet jag inte. Han blev rånad på sin Oscar. Jag gjorde ett epos för att visa komplexiteten i ett liv: Malcolm sålde droger, dansade lindy hop, var en hallick och vallfärdade till Mecka. Människor är inte bara en enda sak.

Intervjuaren J.P. Pulkkinen frågar vad han anser vara den klassiska frågan i Do the right thing, som skildrar ett kvarter i Bed-Stuy under en stekhet dag och utmynnar i ett upplopp: Varför kastar Mookie (spelad av Lee själv) soptunnan genom fönstret till pizzerian där han jobbar?

Spike Lee skakar på huvudet som om han inte tror sina öron.

– Aldrig någonsin har en svart person ställt mig den frågan. Svaret är: därför att han såg sin bästa vän bli mördad av polisen med ett strupgrepp. Varje dag dödas en svart person av poliser och det har inte förändrats.

Intervjuaren undrar om den mördades knogjärn Love och Hate betyder att Lee ser dem som val.

– Nej, nej, nej! Jag avslutar filmen med fotot från det enda tillfället då Martin Luther King och Malcolm X möttes och med två citat av dem. Men jag säger inte välj den ena eller den andra, båda ville ha frihet för sitt folk. Malcolm X sa själv: Jag gör det lättare för Martin, för om de inte förhandlar med honom så måste de handskas med mig.

Bildtext:

Den amerikanske filmregissören Spike Lee, aktuell med BlacKkKlansman, intervjuades på scen i Helsingfors.

Sara Ehnholm Hielm filmkritiker