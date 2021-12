Vi lever i en tid där en mängd instanser menar sig kunna kontrollera fakta och vetenskaplighet i olika påståenden. Allt från sociala medier som Facebook, Google och Youtube som flaggar suspekta inlägg till journalistiska medier som granskar tillförlitligheten och vetenskapligheten i olika påståenden om verkligheten.

Enligt min mening är föreställningen att det finns instanser och auktoriteter som kan avgöra vad som är riktiga fakta och riktig vetenskap förvirrad, och uppstår ur en snedvriden syn på vetenskap.

Inte heller forskare kan, ens på sitt eget område, avgöra sådana frågor. Att medieföretag, skulle kunna agera som vetenskapens väktare är därför inte en seriös tanke, trots att den är utbredd – särskilt inom medierna.

Att försöka avgöra vad som är god vetenskap är i första hand ett inomvetenskapligt problem. Det är som sådant behäftat med alla de svårigheter som vetenskapliga påståenden är behäftade med.

Det finns också fler exempel på grava inomvetenskapliga felbedömningar av "god vetenskap" – och nu tänker jag inte ens på medvetet fusk och direkt korruption.

Låt mig exemplifiera med ett fall ur de exakta vetenskapernas hårdaste kärna. Åren 1999 och 2002 erhöll bröderna Grichka och Igor Bogdanov sina doktorstitlar i teoretisk fysik. Deras avhandlingar och artiklar väckte en hel del kritik. Många fysiker menade att deras skrifter var rent nonsens – kanske uttryck för ett skämt. Andra ansåg att deras skrifter var typiskt, normalvetenskapligt tjafs, medan en del menade att brödernas texter innehöll en del intressanta idéer.

Hur är detta möjligt? Att det kan vara svårt att avgöra vad som är nonsens och vad som är gångbar vetenskap beror inte på någon enkel men korrigerbar metodologisk olägenhet, utan på en problemhärva som sammanhänger med vad man kunde kalla människans natur. Vetenskapen kan liknas vid en väv där olika forskare med hjälp av olika metoder framlägger sina resultat och där dessa resultat av olika slags skäl ibland kommer att inordna sig i vissa stråk, ibland kommer att glömmas, ibland först avvisas och sedan – ibland mycket långsamt – accepteras, ibland bli paradigmatiska, ibland omformas, ibland först accepteras av alla och sedan förkastas av alla...

Variationerna är fler än jag kan nämna. Men deras mångfald visar att en fråga som "Vad säger vetenskapen om...?" är en malplacerad utgångspunkt.

Det finns – i vetenskaplig mening – ingen som kan ställa sig ovanför den vetenskapliga debatten och utropa den rätta teorin. Den enda vetenskapliga möjligheten är att delta i debatten – och där ingår det förstås att kritisera teorier och forskningsresultat.

Journalisters föreställning att de från en journalistisk utgångspunkt kan avgöra vad som är eller inte är gedigen forskning baserar sig på en stor okunskap om vetenskapligt arbete – och är ett exempel på maktmissbruk.

Kommersiella medieföretag vill nå ut till så många läsare som möjligt och har utvecklat strategier för att locka till sig läsare. De återspeglar även sin ägares värdegrund, intressen och strävan efter inflytande. Traditionella medier lider alltså generellt av samma problem som sociala medier: de vill skapa grupper med gemensamma synsätt, de vill locka till sig människor med hjälp av braskande rubriker och de vet att negativa, aggressionsstimulerande narrativer fungerar bäst. Då medierna rapporterar om vetenskap så sker det utifrån ekonomiska och ideologiska intressen.

Det är också värt att minnas att det finns en oöverskådlig mängd intressanta vetenskapliga hypoteser, rapporter och artiklar som aldrig syns i medierna och det är mycket lätt att se varför en del vetenskapliga resultat blir rapporterade och andra inte, och var vissa resultat blir och inte blir rapporterade.

Medierna har förstås inga vetenskapliga förpliktelser, så de kan rapportera vad de vill. Det som man däremot kan kritisera medierna för är då de gör anspråk på att agera vetenskapens väktare. Den här problembilden förvärras sedan av det faktum att det inom vetenskapen – precis som överallt – förekommer en beklaglig kotteribildning.

Det fatala med kotterier är att de lätt går i maskopi med olika maktinstanser i samhället. Vetenskapliga kotterier som vinner stöd av politiska instanser har till exempel en tendens att framställa sig själva som spetsforskning eller åtminstone mainstream science. Forskare som inte delar kotteriernas uppfattning är inkompetenta kvacksalvare som sysslar med pseudovetenskap.

Det som händer då journalister deltar i leken är att de av journalisterna utvalda kotterierna får extra synlighet, finansiering och makt. Resultatet blir en snedvridning i vår föreställning om vetenskap; en snedvridning som de gynnade kotterierna underblåser. Liksom alla sociala gemenskaper, prioriterar också vetenskapliga kotterier per definition den sociala koherensen framför sanning – ibland mycket grovt.

Om man frågar en forskare vad "dagens vetenskap" säger om det ena eller det andra så är det lite som att fråga en politiker vilket parti som bedriver den mest ansvarsfulla politiken.

Hur bedrägligt ett begrepp som mainstream science är, visar ett exempel från 1994 då The Wall Street Journal publicerade ett manifest med titeln Mainstream Science on Intelligence, av 52 "eminenta" psykologiprofessorer med den "stora" psykologen Arthur Jensen i spetsen. Avsikten var att försvara det vetenskapliga med att forska i förmodade rasliga olikheter i intelligens. Här har vi alltså en imponerande skara vetenskapare som med stor övertygelse försvarar vetenskapligt nonsens och en aktad publikation som, utifrån sina värderingar, bidrar till att sprida vetenskapligt nonsens genom att kalla det mainstream science. (Behöver det tilläggas att den här typen av rasistisk "intelligensforskning" på sina håll väcker mycket stor uppskattning?)

I dag har den här medietrenden blivit allt starkare och överslagen allt grövre. Självutnämnda "faktagranskare" gör sig ständigt skyldiga till grova förvrängningar av vetenskaplig forskning. Till och med i ansedda medier kan journalister ge sig in på vetenskapsdemagogiska korståg. Ett exempel är då BBC-journalisterna Rachel Schraer och Jack Goodman argumenterar mot tesen att ivermectin kan hjälpa mot covid genom att stöda ett visst forskarteams kritik av andra studier. Men förutom att artikeln är ett hopplöst hopkok – hur i all världen tror sig dessa journalister kunna bedöma vad som är eller inte är "riktig" medicinsk vetenskap? Med vilken kunskap menar de sig ha funnit just det forskningsteam som sitter inne med sanningen?

Om en sådan kompetens fanns, så skulle journalister hur som helst inte ha den. Och som jag redan konstaterat: någon sådan kompetens existerar inte. Det som BBC sysslar med här är åsiktsmanipulation. Under faktagranskningens täckmantel, förekommer sådan manipulation överallt i medierna.

Varför är det så svårt att hantera fakta och teorier om fenomen i naturen? Ja, varför vill/vågar människan så sällan se hur saker och ting verkligen förhåller sig? Den frågan kan jag inte gå in på men på grund av den här svårigheten är vi benägna att så att säga normera verkligheten; att se den som vi vill se den. Därför är fakta om världen ofta allt annat än normativt neutrala, vilket innebär att fakta blir modellerade av normer. Fakta är ett baselement i en maktkamp mellan ett otal instanser med sina mer eller mindre dunkla, normativt laddade intressen.

Normativt laddade intressen medför att man vill se verkligheten i enlighet med dem: verkligheten "måste" förstås och presenteras på vissa sätt och får inte presenteras på vissa andra sätt. "Fakta" utgör också ett baselement i social identifikation: "vi tror att..." Vi:ets gemenskap konstitueras av tron, och tron bestämmer vad som kan och inte kan vara fakta. Man kunde säga att fakta, tyvärr, är allt annat än faktuellt. Vilken idioti att tala om faktakontroll!

Målar jag upp en dyster bild av allmän misstro?

Nej. Vetenskap borde inte handla om vare sig tro eller misstro. De som suktar efter någonting att tro på borde inte fylla denna suktan med vetenskap. Det är nu en gång för alla så, att det inte finns någonting sådant som att i kulturell mening "göra framsteg" då det gäller viljan till objektivitet. Dagens vetenskapare är inte ett dyft mer benägna att respektera objektivitet än gångna tiders vetenskapare. Men dysterheten i vår tid är på så sätt egendomlig att masshysterin och häxjakterna bedrivs under den vetenskapliga sanningens täckmantel.

Är det jag säger vetenskapsfientligt? Tvärtom. Det jag säger är att de som ropar högst inte vet bäst, för vetenskapligt vetande hänger inte samman med socialt inflytande. Det som vetenskapligt sett är bäst kan inte utkoras på kort varsel. Det visar sig. Ofta mycket långsamt. Att försöka föregripa den processen är att förgripa sig på vetenskapen.

Om medieföretag vill vara med i maktspelet om vetenskap; i försöken att påverka vetenskapens riktning, så är de på rätt väg. Om de däremot tror sig vara vetenskapens väktare så tar de fel, snarare håller de på att bli vetenskapens fångvaktare.

Hannes Nykänen