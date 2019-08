Mässling Mässlingen ökar i Europa – WHO vill nå ut via influerare och sociala medier

Världshälsoorganisationen WHO ser influerare som ett verktyg för att motarbeta falsk information om vacciner. Just nu är frågan akut när det gäller mässling. Under det första halvåret har fallen mer än fördubblats i Europa jämfört med samma period i fjol.