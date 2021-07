Massiv avsmältning på Grönland

Under onsdagen och torsdagen smälte 17 miljarder ton is på Grönland. Danska Polar Portal beskriver utvecklingen som "en massiv avsmältningshändelse".

Enbart den is som smälte under onsdagen och torsdagen skulle enligt Polar Portal, som samlar danska forskningsinstitutioner och myndigheter, räcka för att täcka den amerikanska delstaten Florida – eller för den delen Götaland och Svealand – med tio centimeter vatten.

Den grönländska avsmältningssäsongen varar från juni till augusti, och hittills har enligt dansk data över 100 miljarder ton is smält. Det är mindre än vid samma tidpunkt under rekordåret 2019, då 532 miljarder ton is smälte, enligt siffror från amerikanska Nasa. Samtidigt påpekar Polar Portal att det område där avsmältningen sker är större nu än då.

Östra Grönland har enligt brittiska The Guardian upplevt rekordtemperaturer runt 20 grader under de senaste dagarna. Nu är farhågan att avsmältningen ska accelerera när det övre snölagret smält bort.

– Snön är som en skyddande filt, så när den är borta får du en process av snabbare och snabbare avsmältning. Så vem vet vad som kommer att hända med smältningen nu, säger Marco Tedesco, klimatforskare vid amerikanska Columbia University, till tidningen.