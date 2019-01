Massdeporteringarna banade väg för kollektiviseringen av jordbruket i Sovjetestland

Rickul var en strängt bevakad gränszon under sovjettiden. Övergivna bunkrar och garnisoner påminner om den sovjetiska ockupationen. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Sven Kuinbergs far Edvard undgick en deportering till Sibirien 1949. Sven har återfått sina förfäders mark i Roslep och byggt ett hus på samma plats där hans far byggde ett hem 1935. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

Sven Kuinbergs far Edvard undgick en deportering till Sibirien 1949. Han har återfått sina förfäders mark i Roslep. Foto: Mikael Sjövall/SPT Bild:

För 70 år sedan tvångskollektiviserades det estniska jordbruket. All jord konfiskerades och överlämnades till den sovjetiska staten. Några månader senare tvångsdeporterades över 22 000 estländare till Sibirien.

Rädslan och vemodet vilade som en våt, mörk filt över den estniska svenskbygden under vintern 1948. En stor del av de lokala bondgårdarna stod övergivna i Rickul efter att merparten av den lokala befolkningen hade flytt till Sverige.

De som valde att stanna kvar i Estland var återvändande, tvångsinkallade soldater eller tvåspråkiga familjer som inte ville överge sina släktingar. Ryskspråkiga flyktingar från Peipus flyttade in i de övergivna gårdarna och fyllde upp en del av det vakuum som hade uppstått efter kriget.

De första fyra åren efter krigets slut fortgick jordbruket i privat ägo även om alla var skyldiga att följa de sovjetiska myndigheternas produktionsplaner.

– Pappa berättade att de lokala kommunistiska politrukerna gjorde hembesök under hösten 1948 för att övertala tveksamma bybor att gå med i kolchoserna, berättar Sven Kuinberg.

Svens far Edvard Kuinberg hade varit tvångsinkallad i den sovjetiska armén under kriget. När han återvände till sin hemby i Roslep hade hans familj och så gott som alla grannar flytt fältet. Under vintern 1948 cirkulerade rykten att de som motsatte sig en tvångskollektivisering av jordbruket fanns på den hemliga polisens svarta lista.

– Pappa blev förvarnad att han figurerade på den omtalade namnlistan och fick rådet av en god vän att flytta till annan ort för att undgå deportering till Sibirien.

En del av Edvard Kuinbergs grannar i Rickul läste alla tecken i skyn.

– De nyinflyttade ryska bosättarna hade sett hur tvångskollektiviseringen hade gått till i Ryssland före kriget och de klurade ut vad som var i görningen.

För att bryta motståndet mot tvångskollektiviseringen startade de sovjetiska myndigheterna kampanjer mot personer som betraktades som kulaker, alltså storbönder, och sådana som hade använt utomstående arbetskraft eller hyrt ut jordbruksmaskiner.

Till exempel bonden Johannes Tennisberg i Dirslätt anklagades av den lokala kommunistiska exekutivkommittén för att "exploatera med tröskmaskiner" och för att ha "använt sig av extern arbetskraft". Han frikändes efter ett möte som hölls den 28 april 1948 och ströks från kulakförteckningen, uppges i en rapport av Rickul/Nuckö hembygdsförening som publicerades i fjol.

Maria Bogdanov i Ölbäck var inte lika lyckligt lottad. Hennes hushåll blev kulakförklarat i januari 1948. Motiveringen var att hon hade använt sig av extern arbetskraft då hon tog hand om en 17-årig föräldralös flyktingpojke som bodde hos henne.

Maria Bogdanov hade två barn och ständiga problem med matförsörjningen. Som en sista utväg skrev hon ett brev till Sovjetunionens ledare Josef Stalin. Hon började brevet med den högstämda formuleringen "Store ledare och alla folks lärare, jag ber om Er hjälp". Den store ledarens hjälp uteblev. Ett år senare deporterades Maria och hennes två barn till ett fångläger i Sibirien.

Estlandssvensken August Seffer i Hapsal blev likaså kulakförklarad eftersom hans husbok avslöjade att han hade haft 23 anställda. Gårdens storlek kunde också vara en nagel i ögat på de sovjetiska makthavarna. Den 70-årige Jaan Sebar hade tidigare ägt en gård på 32 hektar i Vaivara i närheten av Sillamäe och blev därför klassad som kulak av den kommunistiska exekutivkommittén i Nuckö.

Sven Kuinbergs far Edvard tog sin tillflykt till hustruns hemby Lohusalu på den estniska nordkusten och lyckades undgå deportering.

– Min pappas estniska var rätt svag så det var inte helt lätt för honom att smälta in i den nya omgivningen. Han skyddades av mammas släktingar som hemlighöll hans flytt till Lohusalu, berättar Kuinberg.

I mars 1949 deporterades över 90 000 personer från Estland, Lettland och Litauen till Sibirien i ett massivt tillslag som gick under namnet Priboi (störtvåg). Cirka 2 300 av dem hämtades med lastbilar i nordvästra Estland (Läänemaa) och förpassades till tågstationen i Hapsal där färden fortsatte till de sovjetiska arbetslägren i Sibirien. En stor del av dem som deporterades avled i svält och sjukdomar.

– Vi hade mycket svårt att skaffa mat. Krafterna var slut, vi låg för det mesta på sängen. Det kändes tungt att gå och vi fick svindel, berättar Lemmi Tammesaar om livet i fånglägret i rapporten Rickul och Nucköområdet under sovjetiskt styre.

Tammesaars familj blev kulakförklarade och deporterades från Sutlep till ett fångläger i Dubrava i mars 1949.

Det sovjetiska förtrycket tog skruv. Kolchoser grundades i snabbt tempo på den estniska landsbygden 1949. I Roslep uppkallades kolchosen efter den hårdföre kommunisten Felix Dzerzjinskij som grundade den sovjetiska hemliga polisen Tjekan kort efter revolutionen. Valet av namn och förebild för kolchosen var medvetet. Dzerzjinskijs uppdrag var att krossa alla kontrarevolutionära strävanden i Sovjetunionen.

Efter Stalins död i mars 1953 frigavs en stor del av dem som deporterats till Sibirien. Familjen Tammesaar fick återvända till sin hemby Sutlep 1954 för att upptäcka att deras bostadshus och ladugård hade övertagits av den lokala kolchosen. Att odla mat för egna behov var strikt reglerat.

– Man fick odla mat för egen konsumtion på en areal som var högst 0,6 hektar. Och så fick man ha en ko, en gris, två till tio får och tamfåglar, berättar Sven Kuinberg.

De som inte gick med i kolchosen blev strängt beskattade, vilket tvingade nästan alla att förr eller senare resignera och ansöka om medlemskap för att klara livhanken. De som ville jobba i ledande ställning på en kolchos skulle uppvisa den kommunistiska partiboken.

– Kolchoserna betalade sina anställda mest i natura, i form av livsmedel. Det var väldigt fattigt på den estniska landsbygden fram till 1960-talet. Det fanns knappt något att köpa i affärerna på den tiden, säger Kuinberg.

Kolchoserna upplöstes stegvis först 1994, tre år efter att Estland återupprättade sin självständighet. Många tidigare kolchosledare jobbar i dag i ansvarsfulla positioner i det estniska samhället.

– En del av dem var karriärister. Andra blev angivare som rapporterade om kontrarevolutionärt beteende till de sovjetiska makthavarna.

– Jag har kapat banden och håller ingen kontakt med dem, säger Kuinberg.