Massbröllop i Taiwan efter historiskt beslut

Framför smattrande kameror sade ett dussintal par "ja" utanför stadshuset i Taipei. I ett historiskt domstolsbeslut förra veckan legaliserades samkönade äktenskap i Taiwan – trots att majoriteten av befolkningen redan röstat nej till en sådan lag.

– Det är sent, men jag är ändå glad att vi officiellt får lov att gifta oss under vår livstid, säger socialarbetaren Huang Mei-yu, som just klivit ut ur myndighetsbyggnaden i Taiwans huvudstad Taipei, till AFP.

I handen håller Mei-yu, som tidigare har förenats med sin partner You Ya-ting i en ceremoni förrättad av en progressiv buddhist, en efterlängtad papperslapp med de bådas namn. Ett lagligt äktenskapscertifikat.

– Nu när samkönade äktenskap erkänns tror jag att mina föräldrar äntligen kommer att känna att det här är på riktigt, och sluta försöka övertyga mig att gifta mig med en man, säger Huang Mei-yu.

Fakta Homosexualitet och juridiken Homosexualitet är lagligt i 123 av FN:s 193 medlemsländer. 32 nationer har lagar som begränsar möjligheten för hbtq-personer att öppet prata om sin identitet. I 41 länder finns lagar som begränsar möjligheten för ideella organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter att agera i landet. I 26 stater erkänns samkönade äktenskap juridiskt. Ytterligare 27 stater erbjuder någon typ av registrerat partnerskap. Tre FN-medlemsländer förbjuder explicit så kallad omvändningsterapi, som syftar till att "bota" homosexualitet. 73 länder har infört lagar som förbjuder diskriminering på arbetsplatsen på grund av sexuell läggning. Källa: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Ilga)

Förra veckans beslut i parlamentet i Taiwan – som gjorde landet det första i Asien att erkänna äktenskap mellan två människor av samma kön – gav upphov till en regnbågsfärgad glädjeyra på Taipeis gator på fredagen.

Ett dussintal par vigdes i myndighetsbyggnader i staden, och i trädgården utanför stadshuset hölls en gemensam bröllopsfest där delegater från Storbritannien, Spanien och Kanada gratulerade de nyvigda paren.

En av minglarna, Chi Chia-Wei, sägs vara den förste taiwanes som offentligt kom ut som homosexuell. Efter att ha gjort det 1986 fick Chi kämpa i över tre decennier innan domstolsbeslutet som godkände giftermål mellan personer av samma kön kom 2017. Det banade i sin tur väg för en sådan lag som antogs i parlamentet i förra veckan – helt unik i Asien.

Även president Tsai Ing-Wen stödjer lagen och twittrade när den antogs att en legalisering gör "Taiwan till ett bättre land".

– Taiwan har tagit ett stort steg. Andra länder kommer inte att behöva vänta ytterligare 30 år, sade den 60-årige Chi Chia-Wei, som nu uppmanar hbtq-aktivister i andra delar av Asien att även där ta kampen till domstolarna.

Men inställningen till homoäktenskap i Asien präglas av konservatism. Åtminstone för män är det i exempelvis Myanmar (Burma), Malaysia och Singapore förbjudet för personer av samma kön att ha sex med varandra, och i Indonesien har räder mot hbtq-personer blivit vanligare på senare år.

I Thailand finns ett förslag till registrerat partnerskap. Vietnam tillåter vigslar mellan homosexuella, men de ges inte samma rättigheter i lagen som gifta heterosexuella par.

Lagen i Taiwan antogs trots att två tredjedelar av väljarna i fjol röstade i en folkomröstning för att äktenskap ska definieras som något som ingås mellan en man och en kvinna. Det krävdes ett kreativt formulerat förslag för att få igenom en lag som enligt politikerna följer både domstolens beslut och folkviljan.

Chi själv tänker dock inte gifta sig med sin mångårige livskamrat.

– Det här har aldrig handlat om mig eller min partner. Jag gjorde detta eftersom många samkönade par behövde ett bättre juridiskt skydd. För mig rullar livet på ändå, säger han.