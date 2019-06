Många starka ögonblick har fastnat på näthinnan och hårddisken under VM så här långt. Nigerianskornas segerdans efter att laget säkrade avancemang, Kameruns uppgivna miner då laget ansåg att hela världen vänt sig emot dem, hemmapublikens jubel efter att Frankrike slagit ut Brasilien och många fler.

Det starkaste intrycket bjöd ändå Brasiliens eviga fixstjärna Marta på.

Och den här gången var det inte hennes fantastiska tempolöpningar med boll, hennes lika kyliga som aviga avslut eller hennes utomjordiska blick för spelet som tjusade mest. 33 år gammal eller ung är Marta inte riktigt den spelare hon ännu var för några år sedan. Och det är mycket sagt om en spelare som ännu i fjol valdes till årets bästa spelare i världen, för sjätte gången dessutom.

Inte ens Marta är immun för de avtryck åren sätter i en kropp som varit hennes arbetsredskap under hela hennes vuxna liv.

Brasilien var oerhört beroende av Marta, Formiga och Cristiane under VM. Kanske mer beroende än någonsin tidigare och det var kanske därför en tårögd Marta kände sig tvungen att hålla ett brandtal av rang efter sortin mot Frankrike.

– Man måste vilja mera. Man måste ta hand om sig på ett bättre sätt. Man måste träna mera, sade Marta i sitt försök att poängtera att brasiliansk fotbolls framtid hänger på att kommande generationer orkar pressa sig till sitt yttersta.

– Gråt i början av karriären så att ni kan le senare, sade Marta.

33-åringen är ett klassiskt exempel på hur långt man kan komma även om förutsättningarna är svåra. I ett land där machismon är lika utbredd som festkulturen, i ett land där damfotboll inom många kretsar anses ungefär lika intressant som att se potatis koka är det inte lätt att kämpa sig fram till den status Marta nått. Att hon är öppet homosexuell har knappast gjort vägen rakare.

Marta är en av de främsta anledningarna till att damfotbollen i det väldiga landet vunnit ett visst fotfäste.

– Det kommer inte att finnas en Formiga, Marta eller Cristiane för evigt, sade Marta i samma intervju.

Marta har tränat mera, bättre och hårdare än de allra flesta inom världseliten. Och i högre grad försökt påverka inställningen till damfotbollen via sitt agerande på planen än genom att föra kampanjer utanför. Visst har också hon, med all rätt, ibland utryckt ett missnöje mot orättvisorna inom toppfotbollen men för det mest har hon via en teknisk, tempostark och underhållande fotboll försökt ta kål på alla de fördomar dam- och flickspelare världen över fortfarande kämpar mot.

Martas arv, oavsett när hon lägger av, kommer att leva kvar för evigt. Hon har gjort mera än de allra flesta. Och framför allt krävt mera av sig själv än av någon annan.

Därför är det skäl för de flesta unga fotbollstalanger att lägga hennes ord på minnet.

– Gråt i början av karriären så att ni kan le senare.

Ligger väldigt mycket visdom i den meningen.

Jonas von Wendt Reporter