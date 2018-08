Märklig punkt i Fifas etiska regelverk – försöker det Internationella fotbollsförbundet tysta ner kritik?

Enligt Fifas etiska regelverk har brott som mutor, förskingring och matchmanipulation ett bäst före-datum och kränkande offentliga uttalanden mot förbundet leder i fortsättningen till avstängning.

Det Internationella fotbollsförbundet, Fifa, är den ultimata topporganisationen inom världens största sport, fotboll. Länge har organisationen och dess medlemmar varit inblandade i korruptionsskandaler och samlat på sig allmän kritik från flera olika håll, bland annat för att ha gett arrangörskapet av fotbolls-VM 2022 till Qatar.

Förbundet leds av presidenten Gianni Infantino, som valdes till posten år 2016 efter att den tidigare presidenten Sepp Blatter varit tvungen att avgå efter en korruptionshärva. Infantino sågs som den stora räddaren som kunde lyfta förbundet ur dess murkna profil, genom att vara rättvis och målmedveten.

Tecken på förbättring har synts, men ifall Infantino faktiskt är den oskyldiga frälsaren debatteras fortfarande. Det senaste inslaget i debatten kommer då AP rapporterar om en något avvikande artikel i förbundets etiska regelverk.

Som bakgrund till regelverket kan det konstateras att Fifa har tre övervakande organ; den disciplinära kommittén, kommittén för besvär och den etiska kommittén. Den sistnämnda står för det etiska regelverket, som lanserades år 2004 och hittas här, och har som uppgift är att undersöka misstänkta etiska regelbrott och föra dem vidare till de övriga organen.

I regelverket för år 2018 hittas, vid den 22:a artikelns andra punkt, något som kan ses som försök att tysta ned kritiker. Punkten, med det engelska namnet "Defamation" (fritt översatt till förtal eller ärekränkning), gör det nämligen straffbart att offentligt uttala sig kränkande mot förbundet.

"Personer förpliktade av regelverket är förbjudna från att göra några offentliga uttalanden av kränkande natur mot Fifa och/eller mot någon annan person förpliktad av regelverket i sammanhang av Fifas evenemang", lyder punkten.

Brott mot denna regel straffas med en bot på 10 000 schweiziska franc och en avstängning från all fotbollsverksamhet på upp till två år. Ifall förbrytelsen är grov eller upprepad kan avstängningen sträcka sig till fem år.

Det finns inga konkreta exempel på vad förtal av denna sort innebär, men möjligheten för en mycket bred tolkning från Fifas sida finns.

– Detta kommer att stoppa all kritik, vilket förmodligen är just det som Fifa hoppas på. Väl styrda organisationer förespråkar transparens och att människor ska säga till om de har bekymmer, medan Fifa tar den auktoritära hållningen och vill att folk ska vara tysta, kommenterar den före detta medlemmen av Fifas styrande kommitté Alexandra Wrage till AP.

En annan ändring som det etiska regelverket tycks ha fått, då det nu ändrats för första gången sedan 2015 och korruptionsskandalen där Blatter var inblandad, är att uttrycket korruption har försvunnit. I regelverket från 2012 fanns det en artikel, 21, vid namnet "mutor och korruption" – i versionen för år 2018 endast en, artikel 27, vid namnet "mutor". Dock har en ny artikel vid namnet "förskingring av kapital" lagts in.

Ifall man läser in sig noggrannare om regelverket kring mutor kan man också notera att det nu har införts en tidsgräns på 10 år för mutor, förskingring eller matchmanipulation. Tidigare klargjordes att undersökningar och åtal för mutor och korruption inte hade någon tidsgräns. Även denna förändring lämnar en lucka för missbruk då fall som inte undersökts och behandlats, eller till och med inte ens upptäckts under de gångna 10 åren, rentav kan sopas under mattan.

Enligt AP ville inte Fifa svara i större utsträckning på deras frågor angående förändringarna, utan nöjde sig med att konstatera att de grundar sig på förslag från den etiska kommittén.