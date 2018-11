Det blev restaurangchef Markku Niemi från restaurang Pastis i Helsingfors som i mars får representera Finland i VM för sommelierer i belgiska Antwerpen.

De bästa sommeliererna från 62 länder deltar i världsmästerskapen. De nationella uttagningarna som gick under namnet Château Changyu Moser XV – ASI Antwerpen 2019 ordnades på Wanha Satama i Helsingfors i slutet av oktober. Finska Sommelierföreningen under ledning av Samuil Angelov bjöd på en spännande kväll för publiken. De tre finalisterna var förutom Markku Niemi också Kirsi Seppänen från Ravinteli Bertha i Tammerfors och Taneli Lehtonen från Helsingforsrestaurangen Muru.

Kirsi Seppänen har skördat flera framgångar under det gångna året, både Trophee Laroche The best sommelier of Finland och Årets Unga Sommelier 2018, en tävling som Chaîne des Rôtisseurs-föreningen årligen arrangerar för att uppmuntra och stödja unga talanger i restaurangbranschen att utvecklas inom sitt yrke.

Taneli Lehtonen är välbekant för många inom vinkretsarna som en av de drivande krafterna bakom Muru, men även som Finlands bästa sommelier två år i rad, 2016 och 2017. Konkurrensen om titeln var alltså stenhård och tävlingen var både medryckande och tuff innan vinnaren slutligen kunde koras.

Uttagningarna bestod, förutom av ett mycket omfattande och djupgående skriftligt förhandsprov, av en rad moment på scenen, vilka simulerade riktiga kundsituationer i en restaurang. Som kunder uppträdde domarna Christina Suominen från Restaurang C i Tammerfors samt tävlingens officiella beskyddare och en vida känd personlighet och vinentreprenör, den österrikiske Lenz Moser V.

Finalisternas första uppgift var att servera damen i sällskapet en prosecco, samt att blanda till en Gin Sour-cocktail till herren. Tiden som gavs för uppgiften var fem minuter. Efter detta fick de tävlande identifiera ett antal viner i blindo, det vill säga uppskatta druva, land, område och årgång, samt även hitta på en lämplig middagsmeny i nordisk anda, där varje rätt skulle passa ihop med de viner de trodde sig ha i glasen. Att under tidspress göra detta samtidigt som man måste uppträda avspänt och självsäkert inför både domare och publik kräver koncentration och starka nerver.

Andra uppgifter som förevisades för publiken var en protokollsenlig dekantering – att hälla upp vinet från butelj till karaff genom en elegant procedur där flaskan hålls ovanför ett tänt stearinljus för att man ska kunna se exakt hur det eventuella sedimentet rör sig i flaskan.

Som avslutande moment skulle även en rad starkare alkoholhaltiga drycker identifieras, vilket uppenbarligen inte var en alltför lätt uppgift. Med facit i hand hade det varit väldigt imponerande om någon av de tävlande verkligen hade kunnat känna igen den serbiska slivovican som stod till buds, en dryck som de flesta inte stöter på i sin vardag alltför ofta, om ens någonsin.

När juryns ordförande Heidi Mäkinen slutligen utnämnde Markku Niemi som vinnare, motiverade hon valet med att han noggrant följt instruktionerna och utfört uppgifterna inom den givna tidsramen.

– Min styrka i tävlingen var nog min förmåga att uppträda avslappnat medan jag utförde uppgifterna, konstaterade vinnaren Markku Niemi.

Niemi har tidigare erfarenhet av att tävla, han var Finlands bästa sommelier år 2014 och 2012, samt Årets Unga Sommelier år 2012.

Att sitta i publiken och följa med tävlingen var en intressant och givande upplevelse och väldigt annorlunda från att gå på restaurang och som kund få njuta av en kunnig sommeliers service – nu fick vi se händelseförloppet från ett helt nytt perspektiv. Bilden av sommelieryrket som snobbigt och distanserat är en förlegad kliché, det bevisades ännu en gång av den här insiktsfulla och sympatiska finalisttrion, som alla tydligt brinner för sitt jobb och strävar efter att erbjuda sina gäster den bästa restaurangupplevelsen som går att få.

Linda Forssell