Mariupol: "Kommer att kämpa till siste man"

Ett antal dödsoffer har krävts i ryska bombningar av ett köpcenter i Kiev. Ryssland ställde också ultimatum att hamnstaden Mariupol skulle överlämnas på måndagsmorgonen – men fick blankt nej av det ukrainska motståndet.

Köpanläggningen Retroville i nordvästra Kiev skakades under natten av ryska anfall. På måndagsmorgonen syntes hur det ännu steg rök från den tio våningar höga byggnaden. Ett gym och delar av parkeringsplanen har totalförstörts, enligt nyhetsbyrån AFP:s journalister på plats.

De berättar att minst sex döda hittats i rasmassorna. Sökandet efter offer fortsätter.

På det stora hela har dock den ryska offensiven mot den ukrainska huvudstaden stannat av. Sporadiska strider rapporteras på Kievs nordvästra och östra sidor, men fronten har knappt rört sig under de senaste två veckorna, enligt AFP.

Staden har ändå valt att införa ett nytt utegångsförbud som ska träda i kraft under måndagskvällen och gälla till onsdag morgon.

Värre är det i Mariupol, den belägrade strategiskt viktiga hamnstaden nere i sydost. Staden beskjuts från land, luft och hav, och på söndagen rapporterades en konstskola ha träffats där hundratals civila uppgavs ha tagit sin tillflykt. Det är den andra offentliga byggnaden som träffats i staden på kort tid, sedan en teater förstördes den 15 mars.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger i sitt nattliga videotal att konstskolan i Mariupol bombats av ryskt flyg.

– De var nästan 400 personer där, mest kvinnor, barn och äldre. De är fast under rasmassorna nu. För närvarande vet vi inte hur många som lever. Men vi vet att vi kommer att skjuta ned den pilot som släppte bomben. Precis som vi redan skjutit ned hundratals andra massmördare, säger han enligt The Guardians översättning.

Det finns dock fortfarande inga bekräftade uppgifter om döda eller skadade i attacken.

Ryska styrkor har slagit en järnring runt staden och har gjort små men stadiga avancemang runt den, enligt oberoende Institute for the Study of War. Det kommer rapporter om gatustrider i staden, där det råder brist på mat, vatten och elektricitet.

Den statliga ryska nyhetsbyrån Ria uppgav att den ryska militären ville se ett eldupphör och öppna en humanitär korridor till staden under måndagen, och att de ryska styrkorna krävde ett skriftligt svar från Kiev senast klockan 05.

Enligt BBC hotade den ryske befälhavaren Michail Mizintsev med att ställa ansvariga ukrainska politiker och tjänstemän inför militärdomstol om de vägrar.

Ukrainas biträdande premiärminister Iryna Veresjtjuk avvisade dock kraven, enligt nättidningen Ukrajinska Pravda. Hon beskrev ett åtta sidor långt brev från Ryssland som en fälla, i och med att den humanitära korridoren ska öppnas först efter det att stadens styre gett upp.

– Det kan inte vara tal om några kapitulationer, eller nedläggning av vapen. Vi har redan informerat den ryska sidan om detta. Jag skrev: "I stället för att slösa tid på åtta sidor brev, öppna bara en korridor".

På plats i staden var borgmästarens medarbetare Pyotr Andryusjenko inne på samma linje.

– Vi kommer att kämpa till siste man, sade han till BBC:s program Newshour.

Dmitrij Peskov, den ryske presidenten Vladimir Putins talesman, anklagar ukrainarna för att korridorerna för civila inte fungerar. Ryska styrkor försöker hålla dem öppna, men "nationalister" släpper inte fram flyende civila, hävdar Peskov enligt nyhetsbyrån Interfax.

Ukrainska makthavare uppger att de så kallade humanitära korridorerna bara leder till Ryssland, och att tusentals Mariupol-bor redan förts österut mot sin vilja. Ryska representanter beskriver det i stället som att 60 000 invånare från Mariupol har förts "till säkerhet" i Ryssland, enligt ryska statliga nyhetsbyrån Ria.

Ytterligare en högt uppsatt inom den ryska militären uppges ha dödats. Den här gången rör det sig om den ställföreträdande chefen för Svartahavsflottan, Andrej Palij, uppger flera medier. Han ska ha haft titeln kapten av första graden, vilket i svensk motsvarighet är ungefär kommendör.

Guvernören i Sevastopol på Krimhalvön, där flottan är baserad, bekräftar uppgiften. Palij ska ha dött i strider i Mariupol. Staden, som ligger belägen söder om staden Donetsk i östra Ukraina, vid Azovska sjön, ses som strategiskt viktig för kontrollen över södra Ukraina.