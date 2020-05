Mariehamn kan öppna sin passagerarhamn – Viking Line väntar på besked

Gränsbevakningen har fått i uppgift att förbereda för att öppna Mariehamns hamn som passagerarhamn. Det bekräftar Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

På måndagseftermiddagen fick Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation, ett meddelande om att Mariehamns hamn ska förberedas för att åter öppnas som passagerarhamn.

Westman betonar ändå att det fortfarande inte finns något formellt beslut från statsrådet och han vill inte uttala sig närmare innan klartecken kommit från Helsingfors.

– Jag vill inte berätta om eller ta ställning till någon tidtabell.

– Till och med 14 juni gäller de regler som vi nu har. Efter det kan det hända att gränskontrollerna helt upphör, att de fortsätter som nu eller att de förändras på något annat sätt.

– Nej, det betyder i så fall att båda hamnarna kommer att vara öppna för passagerartrafik.

– Vi har redan tidigare så gott vi kunnat försökt anpassa oss till alla möjligheter. Långnäs hamn och flygplatsen är ungefär vad vi klarar av. Vi har i princip lagt ner all annan verksamhet. Det finns stor sannolikhet att vi måste ta in personalen från Kökars sjöbevakningsstation till Mariehamn och kanske även utomstående stöd under sommarsemesterperioden som börjar nu i juni.

Öppningen av Mariehamn som passagerarhamn möjliggör passagerartrafik på Viking Lines Rosella, något som rederiet enligt rederiets informationschef Johanna Boijer-Svahnström har arbetat för i flera veckor.

Boijer-Svahnström säger att uppgifterna är så pass nya att Viking Line ännu inte hunnit planera något eventuellt trafikupplägg. Hon berättar att beslutet även påverkar fartygen Amorellas och Graces tidtabeller.

– Men vi kommer nog ha Rosella i trafik om Mariehamn blir passagerarhamn.

Boijer-Svahnström säger att Viking Line nu väntar på ett formellt beslut från regeringen innan sommarens planer fastslås.

Rosella går just nu endast i godstrafik mellan Mariehamn och Kapellskär tre dagar i veckan. På Viking Lines hemsida kan man boka turer med fartyget alla dagar från och med 1 juni.