Mari Eder tvingades till operation

💛 Vuoden vaihteen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa havaittiin yleisterveyteen liittyvä löydös, joka vaati pikaisia toimenpiteitä. Operaatio suoritettiin tiistaina ja sujui onnistuneesti. Pystyin harjoittelemaan leikkaukseen asti normaalisti ja pystyn palaamaan rauhallisen harjoittelun pariin jo loppuviikosta. Teemme arvion maailman cupiin palaamisesta yhdessä valmennukseni tukijoukkojen kanssa ensi viikolla. 🧩 After new year we made general health finding and it required urgent surgery. Operation went well and now I need some time to recovery. Always healthy first 💛 [please note. translation to english is unofficial and selfmade. please use original, when needed]