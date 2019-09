Mardrömsaktig IFK-debut för Tuohimaa

Frans Tuohimaa hade inte en speciellt trevlig första kväll som HIFK-målvakt då HPK åkte i väg med poängen från Helsingfors.

HIFK värvade målvakten Frans Tuohimaa från SaiPa efter förra säsongen. Tanken var att Tuohimaa, som är en IFK-produkt, skulle komma tillbaka till fostrarföreningen och ta rollen som förstamålvakt.

Men en envis skada spolierade hela försäsongen och 28-åringen missade samtliga träningsmatcher inför ligastarten.

I de tre första matcherna i ligan agerade han andramålvakt då Atte Engren vaktade målet. I den fjärde matchen fick Tuohimaa chansen då IFK ställdes mot vårens överraskningsmästare HPK i fredagens hemmakamp. Matchen är något Tuohimaa gärna snabbt glömmer.

I inledningen agerade den färska IFK-keepern något darrigt och det syntes att han inte spelat en match sedan i våras.

Han hade svårt att komma in i matchen och släppte in tre mål under de första 20 minuterna medan han räddade 10 skott. Den andra perioden blev en minst sagt märklig tillställning – inte minst för Tuohimaa.

IFK-spelarna visade att man nollan den svaga inledningen och att man var redo att kämpa om segern. Laget dominerade spelet totalt och HPK-spelarna drog på sig utvisningar på löpande band.

Hemmalaget pressade på, snurrade spelet i HPK-zonen och pepprade gästernas keeper Joona Voutilainen med skott samtidigt som Tuohimaa stod arbetslös mellan sina stolpar och följde med spelet.

Efter 18 minuters spel i mittperioden hade IFK haft 19 skott på mål medan HPK inte fått en puck mot Tuohimaa. Då gick det som det ofta går då ett lag dominerar men inte lyckas näta. Med periodens enda skott mot mål satte Tommi Tikka 0-4 bakom en förbryllad Tuohimaa.

Tuohimaas saldo för första kvällen i IFK-dressen blev inte precis som han hade hoppats – förlust, fyra insläppta mål och 15 räddningar.

IFK har inlett säsongen med två segrar och två förluster. Ett genomgående tema har varit att laget har problem med målskyttet. Mittperioden i matchen mot HPK beskriver lagets spel rätt väl.

IFK ägde pucken största delen av tiden, snurrade i HPK-zonen men lyckades – trots 19 skott – ändå inte skapa allt för många riktigt vassa chanser. Ofta flyttar man pucken lite för mycket, passar då man ska skjuta, håller i pucken då man ska passa och spelarna försöker sig på de riktigt kreativa lösningarna i stället för enklare och mer rätlinjiga saker.

Det är förstås för tidigt på säsongen att dra allt för långtgående slutsatser men Jarno Pikkarainen har en hel del arbete framför sig om han ska få sitt stjärnspäckade anfall att prestera på rätt nivå.