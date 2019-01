Samma dag som det stod klart att Diego Maradona, 58, fortsätter som tränare i den mexikanska andradivisionen lades han in på sjukhus.Fotbollslegendaren skrevs senare ut, men kan fortfarande behöva opereras i magen.

Diego Maradona skulle bara genomgå en rutinkontroll hemma i Argentina när läkare upptäckte en blödning i magen. Han undersöktes vidare och de första rapporterna angav att Maradona opererats akut.

Så var inte fallet, och Maradona har lämnat sjukhuset i Olivos i Buenos Aires utkanter. Men han behöver genomgå fortsatta kontroller och eventuellt opereras.

"För alla er som var oroade för min pappa kan jag berätta att han mår bra", skriver hans dotter Dalma på Twitter.

Maradona har åtskilliga gånger tvingats till vård. Så sent som under VM i somras kollapsade han medan han såg Argentina vinna mot Nigeria. 2004 drabbades han av svåra hjärtproblem, året därpå låg han inlagd för drogavvänjning i såväl Kuba som Argentina. Han har tidigare opererat magen för att gå ned i vikt och skrivit in sig på kliniker för sitt alkoholmissbruk.

Den senaste tiden har han också haft problem med sina knän.

Maradona tog över Dorados de Sinaloa i den mexikanska andradivisionen i september förra året. Tidigare under fredagen skrev hans agent Matías Morla på Twitter att Maradona skrivit på för en ny säsong.

Argentinaren lyfte i höstas laget från botten av tabellen till en kvalplats för att gå upp till högsta ligan. Nästa säsong inleds redan nu i helgen, men Dorados de Sinaloa uppger att andretränaren kommer att ta över ansvaret tills Maradona är redo att återkomma.